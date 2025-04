Chat ou chien ? Votre préférence en dit long sur votre personnalité, selon la science

Tel maître tel animal, pourrait-on dire. Plusieurs études ont montré la corrélation qui existe entre la personnalité d’un individu et sa préférence pour un chat ou un chien.

Savez-vous que votre préférence pour un chat ou un chien en dit beaucoup de votre personnalité ? Il ne s’agit pas simplement d’une histoire d’appréciation. Selon plusieurs études, votre préférence en dit beaucoup sur votre personnalité.

En 2014, une étude menée par l'Université Carroll, dans le Wisconsin, avançait que vos préférences animales étaient le reflet de votre personnalité. « Il est possible que les gens choisissent leurs animaux de compagnie en fonction de leur personnalité », indiquait Denise Guastello, professeure agrégée de psychologie.

Pour confirmer cette hypothèse, un sondage avait été effectué auprès de 600 étudiants en 2019. Son principe ? Chercher à déterminer quelles qualités les participants trouvaient les plus attrayantes chez leurs animaux de compagnie et les qualités qu’ils associent à leur propre personnalité.

Les amoureux des chats et les amoureux des chiens ont des personnalités différentes

Crédit photo : Raphael Angeli/ iStock

Les résultats ont révélé que 60% des sondés préfèrent les chiens, tandis que 11% seulement préfèrent les chats. Les 29% restants n’aiment aucun des deux ou les deux.

L’étude a montré que les amoureux des chats obtenaient de meilleurs résultats à des tests d’intelligence. Ils sont aussi « plus introvertis, plus ouverts d'esprit et plus sensibles » que les amoureux des chiens. L'étude décrit aussi les amoureux des chats comme des anticonformistes qui préfèrent rester à la maison. On dit d’eux qu’ils sont beaucoup plus impliqués dans des activités intellectuelles et qu'ils ne se soucient guère de ce que l’on pense d’eux.

Crédit photo : Kiwis/ iStock

Du côté des amoureux des chiens, l'étude a montré qu’ils étaient plus dynamiques, « énergiques et extravertis ». Tout comme leur chien, ils aiment passer du temps dehors et faire des rencontres. Les amoureux de chiens se disent eux aussi curieux, enthousiastes et amicaux.

Les propriétaires d’animaux de compagnies partagent donc de nombreux traits de personnalité avec leur boule de poil. En est-il de même pour vous ?