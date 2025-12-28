Des voleurs interceptent un camion transportant des homards, le vol est estimé à 400 000 dollars

Aux États-Unis, des voleurs ont réussi à intercepter un camion qui transportait des homards vivants. Tous les crustacés ont disparu et le préjudice du vol est estimé à 400 000 dollars.

Pendant les fêtes de fin d’année, nous avons généralement de bons petits plats autour de la table dont des produits d’exception, que l’on ne mange pas tous les jours, pour se faire plaisir. C’est par exemple le cas des huîtres, des escargots et du foie gras, mais aussi du homard.

Crédit photo : iStock

Quelques jours avant le réveillon du nouvel an, des voleurs ont ciblé un camion qui transportait des homards vivants à Tauton, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Selon Le Parisien, les voleurs ont réussi à intercepter la livraison de homards, alors que les crustacés devaient être livrés dans des magasins Costco, une chaîne américaine de grande distribution, au nord du pays.

Une perte de 400 000 dollars

Le préjudice du vol est estimé à 400 000 dollars, soit près de 339 720 euros. Cette perte aura de lourdes conséquences sur l’entreprise qui assurait le transport des homards, Rexing Companies, qui ne pourra pas embaucher de personnel pendant un certain temps. En plus de cela, le vol aura des répercussions sur le montant des primes destinées aux employés.

Crédit photo : iStock

Tous les homards ont été dérobés et il est impossible de les retrouver. Bien que le FBI ait été impliqué dans l’enquête, aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment.

Le vol de marchandise est de plus en plus répandu aux Etats-Unis et cela coûte chaque année des milliards de dollars à l’économie. Les groupes de voleurs ciblent généralement les portes d’entrée des marchandises ainsi que les trains de marchandise. Un fléau dans le pays.