Détenue dans des conditions ignobles, cette chienne affamée n'avait « même plus la force d'aboyer »

Une pauvre chienne affamée et très amaigrie a été secourue par une association le 24 avril, mais elle n’est pas encore tirée d’affaire.

Pour ceux qui en doutaient encore, la maltraitance envers les animaux est un fléau qui sévit toujours.

Dernier exemple en date dimanche dernier avec cette terrible découverte de l’association Action Protection Animale, qui a secouru plusieurs chiens retenus dans des conditions « ignobles » par leur propriétaire à Bonneuil-en-France (Val-d’Oise).

Parmi ces pauvres bêtes se trouvait une chienne malinoise d’environ 4 ans qui était dans un état déplorable, presque squelettique. Sauvée d’une mort certaine, la pauvre chienne est toujours très mal en point et son état de santé demeure préoccupant.

Crédit photo : Action Protection Animale

Maltraitée par son propriétaire, cette chienne amaigrie et affamée n'avait « même plus la force d’aboyer »

« Quand nous sommes arrivés sur place, elle ne pouvait même plus aboyer (...) Nous avions été alertés par un signalement anonyme il y a quelques jours. La personne décrivait un chien qui n’était pas nourri. Nous nous sommes rendus sur place pour nous en rendre compte. On a découvert la chienne enchaînée à une cabane, vivant dans ses excréments. Il n’y avait pas d’eau, pas de nourriture, à part des croquettes pour chat qui étaient moisies », a raconté Anne Claire Chauvacy, présidente d’Action Protection Animale, dans les colonnes du Parisien.

Crédit photo : Action Protection Animale

« Affamée et extrêmement déshydratée, la chienne ne parvenait quasiment plus à tenir sur ses pattes. Elle a été immédiatement hospitalisée en urgence. Elle ne pesait plus que 12 kg au lieu des 25 à 30 kg qu’elle devrait faire. Il n’est pas certain qu’elle survive », a par ailleurs précisé la dirigeante de l’association de défense des animaux.

Une plainte a été déposée contre le propriétaire de l’animal, lequel affirme que c’est la chienne « qui ne voulait pas manger, au moins depuis un mois ».

Tous ses chiens ont été saisis !