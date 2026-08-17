En Colombie, une femme a utilisé son corps comme bouclier pour protéger son chien pendant le tremblement de terre qui a récemment frappé le pays.

Elle a sacrifié sa vie pour sauver celle de son compagnon à quatre pattes.

Salomon est un chien qui a survécu à un tremblement de terre en Colombie grâce au courage de sa maîtresse, qui n’a pas hésité à le protéger alors qu’un immeuble s’effondrait.

Elle meurt en protégeant son chien lors du séisme

Le 10 août dernier, un puissant séisme de magnitude 7,4 a secoué l’ouest de la Colombie. Le bilan est lourd : près de 300 morts, des milliers de blessés et d’importants dégâts.

Parmi les victimes figure Lenny Ruiz, une avocate âgée de 37 ans vivant à Cali, une ville durement touchée par la catastrophe. Cette dernière est morte en serrant son chien Salomon dans ses bras.

Crédit Photo : Michael Ruiz

Son frère, Michael Ruiz, explique avoir découvert la boule de poils saine et sauve aux côtés du corps de sa maîtresse, au milieu des décombres de son immeuble.

« Ma soeur a donné sa vie pour lui parce qu'elle le tenait serré contre sa poitrine et toute la structure lui est tombée dessus », a raconté le jeune homme à l’AFP.

Avant d’ajouter :

« Moi, j’y vois une histoire d’amour, parce qu’évidemment elle a aimé ce petit animal (…) quand on aime quelque chose, on le protège ».

Crédit Photo : Michael Ruiz

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Une femme engagée pour la cause animale

Selon Michael Ruiz, la relation entre Lenny et Salomon est devenue virale sur les réseaux sociaux. Interrogé par le média colombien El Tiempo, il décrit sa sœur comme une amoureuse des animaux.

Originaire de Pasto, mais installée à Cali depuis plusieurs années, cette avocate œuvrait notamment pour le Comité de défense des animaux de Pasto.

Crédit Photo : FRANKLIN RUIZ / AFP

Lenny Ruiz avait adopté Salomon alors qu’il n’était encore qu’un chiot. Aujourd’hui âgé de 12 ans, il souffre de crises d’épilepsie qui l’ont rendu aveugle.

Selon l’AFP, il fait partie des 205 animaux secourus après le tremblement de terre, d’après les derniers chiffres de l’organisme chargé des secours.

Le quadrupède serait très affecté par la mort de sa propriétaire, assurent ses gardiens.