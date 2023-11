Ces images incroyables montrent les effets d'un tremblement de terre sous l'eau, une vidéo terrifiante

Savez-vous ce qu’il se passe réellement sous l’eau en cas de tremblement de terre ? On a désormais la réponse grâce à un plongeur. Zoom.

Terrifiant. C’est le mot qui nous vient à l’esprit lorsque l’on regarde les images de la vidéo partagée par le plongeur @BruceDiving sur TikTok. Dans cette courte vidéo d’à peine 40 secondes, on découvre avec étonnement ce qu’il se passe sous l’eau, en cas de tremblement de Terre. Et il faut avouer que c’est surprenant.



Crédit photo : iStock

Une vidéo devenue virale

Dans le court clip partagé sur TikTok, on découvre plusieurs plongeurs dans les profondeurs, en train d’admirer les coraux et poissons présents dans leur état naturel. Puis, sans prévenir, un courant extrêmement rapide s’installe, déplaçant rapidement les plongeurs qui tentent de se raccrocher à des roches sous-marines et coraux.

Selon le Tiktokeur, la vidéo aurait été prise dans la mer de Banda en Indonésie et ce tremblement de Terre aurait été recensé avec une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter. Ce qui est énorme, le maximum étant 10.

Forcément, la vidéo partagée sur TikTok, il y a deux jours, est devenue virale et a récolté plus de 23,5 millions de vues. En commentaires, de nombreux internautes ont partagé leur ressenti face à ces images. Ainsi, on pouvait lire : “Super, j'ai maintenant ajouté à ma liste de paranoïa le fait d'être dans l'océan lors d'un tremblement de terre”, ou encore : “Wow, je n'ai même jamais pensé à ce que ce serait en plongée sous-marine lors d'un tremblement de terre ! Les courants changent-ils ?!” Des images impressionnantes.

Alors que sur la Terre, l’impact d’un tremblement de Terre, qui, on le rappelle, est dû au mouvement des plaques sismiques (roches présentes sous la surface de la terre), est impresionnant, sous l’eau, la résultante semble encore plus terrifiante.