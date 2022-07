Elle capture les émotions des chats à travers des portraits absolument géniaux

Comme de nombreux animaux, nos amis les chats sont remplis d’émotions. Et justement, une photographe s’est donné pour mission de les capturer à travers des portraits.

Crédit : Elke Vogelsang

Le nom d'Elke Vogelsang ne vous dit sans doute rien, pourtant cette photographe possède un talent exceptionnel pour immortaliser les chats. Elle a la faculté de capter leurs émotions et leurs mimiques comme personnes. Les chats qui passent devant l’objectif de son appareil photo présentent des émotions tantôt négatives, tantôt positives, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui les regardent.

Elle capture ses sujets félins avec toute une gamme de réactions, qu'ils grognent et montrent leurs dents ou qu'ils montrent leur côté plus enjoué en sautant dans les airs ou en donnant un rapide coup de langue. Portraitiste professionnelle d'animaux de compagnie, Elke Vogelsang rend généralement visite à ses sujets à leur domicile plutôt que de les amener à son studio de Hildesheim. Selon elle, « cela a tendance à mettre les animaux plus à l'aise », du moins suffisamment pour qu'elle puisse faire ressortir des émotions plus authentiques.

Stimuler les sens des chats

Pour stimuler leur sens, elle s’aide de ficelles, de plumes, de friandises et parfois d'herbe à chat. « Soyons francs, les chats peuvent être beaucoup plus difficiles à photographier que les chiens. S'ils ne souhaitent pas être dérangés, ils ne le feront pas pour nous. En général, les séances avec les chats sont plus courtes que celles avec les chiens. Ce sont eux qui déterminent l'emploi du temps » explique-t-elle. Vous aimez son travail ? Rendez-vous sur compte Instagram !

Voici quelques-uns de ses meilleurs portraits :

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang

Crédit : Elke Vogelsang