Un homme adopte un chat orphelin et l'emmène en road-trip à moto pour explorer le monde

Martin Klauka, un jeune explorateur allemand de 32 ans, a recueilli Mogli, une jeune chatte orpheline, lors d’un voyage au Maroc avec des amis. Depuis, Martin et Mogli forment un duo insolite et parcourent le monde.

Crédit : motomogli/ Instagram

Martin s’est trouvé un compagnon de route idéal pour son road-trip à travers la planète. Mogli, sa jeune chatte noire et blanche adoptée quelques temps plus tôt, est désormais installée dans une sacoche à l’avant de sa moto Honda.

Après avoir quitté son travail, Martin s’est lancé dans un road trip en août 2017, avec Mogli à ses côtés. Les deux compères ont traversé la mer Méditerranée pour rejoindre l’Iran puis les Émirats Arabes Unis en passant par 10 pays pour enfin atteindre Dubaï en décembre de la même année.

Et depuis, rien n'a changé, sauf les paysages. Mogli reste en sécurité dans la sacoche de Martin, ne pointant qu'à quelques occasions sa tête pour regarder le paysage.

Un duo qui parcourt le monde

Crédit : motomogli/ Instagram

Quand le duo décide d’explorer une ville plus longuement, Mogli monte sur les épaules de Martin et observe restaurants, magasins, rues… Lorsque Martin et Mogli retrouvent leur camp, un second voyage s’offre à Mogli qui « part en exploration pendant des heures, parfois même une journée entière », indique Martin à The Dodo.

Une habitude que la féline noire et blanche a prise en plus de chaque nouvelle arrivée dans un campement, histoire de s’assurer qu’il n’y a pas de chiens ou un danger proche pour le duo. Une compétence qui sied parfaitement à Martin qui se repose sur son félin lorsqu’il ne retrouve plus la route de sa tante.

« Normalement, elle reste près du camping quand je pars faire des courses ou visiter les environs, mais parfois, quand c'est un lieu sûr et qu'il n'y a pas de voitures, de chiens ou d'autres chats, elle me suit. La plupart du temps, je la suis, cependant », avoue Martin.

Malgré les difficultés qui parsèment leur chemin, notamment à trouver des logements et traverser les frontières, Martin et Mogli savent qu’ils peuvent compter l’un sur l’autre. « Je suis content d'où j'en suis dans ma vie et heureux de l'avoir emmenée. Heureux d'avoir traversé tout cela », ponctue Martin.

Les deux compères continuent de sillonner le monde et vous pouvez suivre leurs aventures sur Instagram.

Crédit : motomogli/ Instagram

Crédit : motomogli/ Instagram

Crédit : motomogli/ Instagram

Crédit : motomogli/ Instagram