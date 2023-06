Attristée par la mort de son chat, elle le congèle afin d'être avec lui pour toujours

Aux États-Unis, une femme âgée de 35 ans a une façon bien à elle de faire le deuil de son chat décédé. Elle l’a placé dans le congélateur afin de le conserver au plus près d’elle.

Une étude disait récemment qu’il était beaucoup plus difficile de faire le deuil de son animal de compagnie que d’un proche humain. Soren High, une fashion designer âgée de 35, résidente à Portland, a eu un mal fou à se faire à l’idée du décès de son chat.

Nommé Loki, son chat était âgé de 16 ans lorsqu’il fut mis à mort par un chien. Un décès brutal et violent qui a complètement dévasté Soren, qui ne pouvait se résoudre à enterrer le félin pour faire son deuil : “J’ai vu mon chat se faire tuer devant ma maison par un chien dont je m’occupais. Je promenais le chien, il a vu un lapin, il s’est alors échappé de la laisse et le lapin a croisé le chat, et c’est là que le chien s’est rué sur le chat”.

Sur TikTok, Soren a révélé le processus peu commun pour conserver son chat : la congélation. En effet, elle a déboursé pas moins de 3200 euros pour congeler le corps, tout en laissant les organes de l’animal, excepté le coeur, à la crémation.

Ainsi, voici Loki congelé et préservé pour l’éternité, à la façon taxidermique, mais sans la paille. Il trône désormais sur la table de chevet de Soren. La fashion designer explique alors sa décision : “C’est l’une des pertes les plus dures de ma vie et je n’avais jamais vécu cela avant et depuis sa mort, même s’il avait 16 ans, je n’étais pas prête pour ça”.

Elle a gardé son chat décédé au congélateur pendant un mois

Pour cette démarche de congélation, Soren a dû envoyer le corps de Loki “allongé avec les yeux ouverts” dans un colis par UPS vers l’Ohio. Une démarche insolite qui peut choquer mais qui aide Soren à faire son deuil : “Avoir la possibilité de le toucher est vraiment spécial, de pouvoir le voir dans la maison, juste de savoir qu’il est là, je pense personnellement que ça va vraiment m’aider dans mon process de deuil”, admet-elle.

Dans une interview à Insider, elle ajoute qu’elle savait depuis le début qu’elle ferait tout ce qu’il faut pour avoir Loki pour toujours avec elle. Avant de l’envoyer par colis, elle a dû le garder dans son congélateur pendant un mois.

Ce n’est que douze semaines après le décès que le chat conservé a pu lui être retourné. Sur son compte TikTok, elle a alors filmé la réception du colis : “Je suis très, très, très heureuse de le revoir, je suis trop heureuse de me réveiller à côté de lui chaque matin et de pouvoir le caresser”, confie-t-elle avec enthousiasme.

#petpreservation #taxidermy #petsoftiktok #freezedriedpets #fypシ #foryou #grief #loss #memorial Relaxing lofi music(1014185) - Akase @teapourn Remembering Lokicat the only way she deserved having a pet preserved is a personal decision and one that many may never understand. When i got Lokicat as a kitten, I knew this was how i was going to deal with ber death. I knew i never wanted her to be gone, and that I wanted to always have her with me. Her death was sudden, even though she was 16. We never expected this would happen and especially by a dog we had been fostering. This situation broke us into a billion pieces. After finding a home for the dog, we had Loki preserved through @Animal Family Pet with help through donations and raising funds with memorial fabrics and pieces. Her preservation cost nearly $3k and it was worth every Penny. . . #petmemorial

Pour préserver le corps de Loki, Soren doit le garder à l’abri du soleil, lui éviter l’humidité à hauteur de 80% et le garder en dessous d’une température de 37 degrés.