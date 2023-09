Elle ne trouve pas la race de chien qui lui convient, elle décide d'en créer une nouvelle

À défaut de pouvoir trouver la race de chien qui lui convenait, une femme a tout simplement décidé de créer sa propre race qui réunirait les critères qu’elle désire tant.

Vicki Spencer vit à Palm Bay, en Floride. Cette Américaine est une amoureuse des chiens et des loups. Alors, quand elle s’est mise à rechercher la race de chien idéale qui réunirait des critères propres aux canidés et aux loups, elle est tombée dans une impasse.

Aucune des races de chiens se rapprochant de ses critères ne convenait suffisamment à Vicky. Elle a donc décidé de créer sa propre race de chien.

Le travail fut long et a débuté en 1994 alors que Vicky travaillait avec des chiens-loups, expliquait-elle lors d’un entretien avec le média Newsweek. Ces derniers avaient été désignés pour être les premiers à constituer l’héritage ADN de cette nouvelle race. Dix-sept ans plus tard, le Blue Bay Shepherd est né.

Une nouvelle race de chien de plus en plus populaire sur le net

Crédit photo : via Pup Vine

Durant plusieurs années, Vicki Spencer a pris le soin de sélectionner des chiens qui correspondraient le mieux à sa race canine tant désirée. C’est-à-dire, des animaux avec une robe bleue, un physique de chien-loup et un caractère amical pour vivre en adéquation avec une famille. Un physique qui rappelle celui du loup et un caractère celui du chien.

En 2011 est ainsi né le Blue Bay Shepherd, un magnifique chien qui réunit les qualités physiques et sociales chères à Vicki. Cette dernière fut étonnée du résultat : les chiots étaient beaucoup plus amicaux et proches de l’Homme qu’elle le souhaitait.

Malgré cette réussite, la race est toujours en développement et Vicki Spencer reste à ce jour l’unique éleveuse de Blue Bay Shepherd au monde. Un statut privilégié qui ne devrait pas durer encore bien longtemps. Sur les réseaux sociaux, le Blue Bay Shepherd est de plus en plus populaire. Il n’y a pas à douter que dans quelques temps, il deviendra probablement un incontournable des propriétaires de chiens.