Lors du tournage de sa série documentaire «Pole to Pole» pour National Geographic, Will Smith a participé à une expédition en Amazonie qui a mené à la découverte d'une nouvelle espèce d'anaconda géant, baptisée l'anaconda vert du Nord.

Un nouvel anaconda, encore jamais observé, a été repéré en Amérique du Sud grâce à la télévision et... Will Smith, dans un territoire rarement exploré.

L'immensité de la planète qui nous entoure ne doit pas nous faire oublier que nous ne sommes que de passage, que de nombreuses espèces étaient là avant nous et qu'elles seront toujours là après. Il existe ainsi de nombreux animaux méconnus et dont on soupçonne à peine l'existence.

Certains se révèlent à nous parfois par surprise et nous rappellent à quel point nous ne sommes rien face à la nature. C'est notamment le cas des serpents qui peuplent la Terre depuis environ 170 millions d'années.

Cette probabilité s'accentue davantage lorsque l'on explore des contrées sur lesquelles il est rarement conseillé de mettre les pieds.

Une expédition en terres inexplorées

Alors que l'on croit tout savoir sur ces reptiles, qui en effraient plus d'un, force est de constater qu'ils peuvent encore nous surprendre avec des spécimens inconnus. Dans un tout autre contexte, une promeneuse a découvert un anaconda de deux mètres au bord du Danube.

Et ce n'est pas Will Smith qui viendra dire le contraire. L'acteur américain a ainsi participé, involontairement et indirectement, à une incroyable découverte, au cœur de la jungle amazonienne. Une trouvaille scientifique sans précédent réalisée lors du tournage de l'émission intitulée « Pole to Pole », que Will Smith présente sur National Geographic.

Le professeur Bryan Fry (de l'Université du Queensland) et l'équipe de tournage ont reçu l'autorisation exceptionnelle d'entrer dans le territoire isolé Baihuaeri Waorani (région de Bameno), en Équateur, une zone très préservée rarement visitée par des étrangers.

La découverte de l'anaconda

Guidés par des chasseurs locaux, Will Smith et les scientifiques ont navigué pendant dix jours à travers les méandres des rivières et les eaux peu profondes de la jungle, là où ces reptiles chassent à l'affût presque invisibles.

Alors qu'elle réalisait des prises de vue, pour les besoins d'un numéro consacré aux animaux que côtoient des autochtones, l'équipe de l'émission a en effet découvert un nouvel anaconda, encore jamais observé jusqu'à présent.

Dans cette zone isolée, où la présence humaine se fait rare, vivent de nombreuses espèces sauvages et parfois inconnues. Il y a notamment quantité de serpents aquatiques géants qui évoluent dans des eaux peu profondes, dont des anacondas méconnus, voire inconnus, car les spécimens filmés par les scientifiques n'avaient encore jamais été observés jusqu'à présent. Les dimensions spectaculaires de ces serpents ont fortement surpris les chercheurs.

Lorsque les pisteurs Waorani ont repéré et immobilisé un spécimen géant dans la boue, Will Smith les a aidés à nettoyer le serpent pendant que le professeur Fry prélevait délicatement une écaille ventrale afin de ne pas blesser l'animal, avant de le relâcher.

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Un spécimen de plus de 6 mètres observé

À l'œil nu, ce serpent ressemblait à un anaconda vert classique. C'est l'analyse génétique des échantillons prélevés qui a révélé une différence d'ADN de 5,5 % avec l'anaconda vert du Sud (Eunectes murinus), prouvant qu'il s'agissait d'une espèce distincte ayant divergé il y a environ 10 millions d'années.

Il faut dire que la taille de certaines de ces créatures était impressionnante. Un anaconda femelle, aperçu lors du tournage par l’explorateur, mesurait par exemple... 6,3 mètres. C'est dire la taille de ces spécimens. Il pourrait s'agir des plus longs anacondas au monde.

Depuis cette découverte, l'équipe de Bryan Fry a détaillé toutes les observations, faites en Équateur, dans une étude, publiée le 16 février 2024 dans la revue MDPI Diversity. On y apprend notamment que l’espèce observée serait vieille de 10 millions d'années. Elle est connue sous le nom d’« anaconda vert » et serait, en réalité, divisée en deux types génétiquement distincts.

Cette découverte s'avère inestimable en matière de connaissances de la faune sauvage.

De son propre aveu, Bryan Fry affirme d'ailleurs qu'il s'agit du « point culminant de sa carrière ».