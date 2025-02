Le geste « inapproprié » de Will Smith sur scène avec la chanteuse India Martínez fait enrager les internautes

Will Smith et India Martínez ont paru bien proches au moment d’interpréter leur morceau First Love. Leur performance n’a laissé personne indifférent et semé la discorde chez les internautes.

Les cérémonies de récompenses battent leur plein aux États-Unis. C’est notamment le cas des cérémonies musicales. La semaine dernière avait lieu à Miami les Premio Lo Nuestro, qui récompensent les musiques latines.

Durant la soirée, des artistes ont été invités à se produire comme Will Smith. L’acteur/chanteur était venu interpréter son nouveau titre First Love en duo avec la chanteuse espagnole India Martínez et le guitariste Marcin.

Il n’y a pas à dire, le duo a enflammé la scène et les réseaux sociaux. En cause, la performance des deux chanteurs qui s’apparentait pour beaucoup à un flirt en direct. Will Smith en a pris pour son grade.

Une performance qui divise les internautes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par India Martínez (@india_martinez_oficial)

La vidéo de la performance a été publiée par India Martínez sur son compte Instagram. On la voit chanter aux côtés de Will Smith avant de s’approcher de lui. Alors qu’elle est toujours en train de chanter, India Martínez place sa main derrière la tête de l’acteur tout en rapprochant son visage du sien.

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes y voient un baiser entre les deux. Une impression qui a été confortée par une photo prise en coulisses. La chanteuse espagnole saute dans les bras de Will Smith, tout sourire. Là encore, les internautes ont cru y déceler une romance.

Crédit photo : India Martínez/ Instagram

Mais cela n’a pas plu à tout le monde. Des fans ayant qualifié le moment scénique d’« inapproprié » et qualifiant Will Smith de « pire » personne. Pourtant, si l’on regarde bien, India Martínez est toujours en train de chanter au moment du supposé baiser. Une théorie soutenue par des internautes : « Si vous regardez réellement. Vous pouvez dire que cette tentative était une blague. Ils ne se sont jamais réellement embrassés », écrit l’un d’eux.

Un autre rappelle que tout ceci n’était qu’une performance dans laquelle Will Smith jouait simplement un rôle. Pour rappel, Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith sont mariés depuis 27 ans. Cependant, cette dernière a révélé qu’ils étaient séparés depuis 2016 mais qu’ils restaient mariés dans le cadre d’un « partenariat ».