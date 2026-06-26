En pleine canicule, par plus de 30 °C, la police sauve un chien enfermé dans une voiture

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Un chien assis à l'arrière d'une voiture, en train de regarder à travers la vitre

Alors que l'Europe est frappée par une vague de chaleur extrême, un chien a été secouru après avoir été retrouvé enfermé dans une voiture surchauffée en Angleterre.

Cela n'aura échappé à personne : l'Europe suffoque sous une vague de chaleur, avec des températures dépassant les 40°C dans certaines régions.

Si les personnes les plus vulnérables, comme les seniors et les jeunes enfants, sont particulièrement exposées aux risques liés à la canicule, les animaux de compagnie le sont tout autant.

Un chien en train de boire de l'eauCrédit Photo : iStock

La preuve en Angleterre, où un chien a été secouru après avoir été retrouvé enfermé dans une voiture en plein soleil.

Un chien reste enfermé plus d’une heure dans une voiture en pleine chaleur

Cet incident s’est produit le mardi 23 juin sur le parking du centre commercial Fosse Park à Leicester, rapporte le Daily Star.

Des témoins ont donné l’alerte après avoir découvert le chien coincé dans l’habitacle d’un véhicule stationné, alors que les températures dépassaient les 30 °C.

Parking du centre commercial Fosse Park de Leicester Crédit Photo : Google 

À leur arrivée sur les lieux, aux alentours de 12 h 45, les policiers du Leicestershire sont intervenus pour libérer l’animal.

Comme le précisent nos confrères britanniques, les agents ont dû briser la vitre du véhicule afin de sortir le toutou, qui suffoquait à l’intérieur.

Une vitre de voiture briséeCrédit Photo : iStock

D’après plusieurs personnes sur place, le chien serait resté enfermé dans la voiture pendant plus d’une heure avant d’être secouru.

La suite après cette vidéo

Le propriétaire de l’animal identifié

Au lendemain des faits, les autorités locales ont indiqué que le propriétaire de l’animal avait été identifié.

Selon un porte-parole de la police, l’affaire a été transmise à la RSPCA, l’association britannique chargée de la protection des animaux, qui déterminera les suites à donner.

Un chien enfermé dans une voitureCrédit Photo : iStock

À ce stade, on ignore encore si l’organisation a engagé des poursuites à l’encontre du responsable de la boule de poils secourue.

En Angleterre, comme en France, laisser son animal de compagnie dans une voiture en plein soleil peut être considéré comme un acte de maltraitance ou de négligence. Cette infraction peut entraîner une amende, une peine de prison ou une interdiction de détenir des animaux à l’avenir.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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