Canicule : il enferme son chien dans sa voiture par 31°C... pour aller à la Fête de la musique

À Valenciennes, un homme est allé à la Fête de la musique et a laissé son chien enfermé dans sa voiture. L’animal a été sauvé par les policiers qui ont brisé une vitre du véhicule.

La Fête de la musique s’est tenue ce dimanche 21 juin. Comme il faisait extrêmement chaud ce jour-là, il était interdit de boire de l’alcool sur la voie publique afin de ne pas surcharger les urgences, déjà débordées par les personnes victimes des fortes chaleurs.

Crédit photo : iStock

Malgré la canicule, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour la Fête de la musique. Ce fut notamment le cas à Valenciennes, dans le nord de la France.

Un chien enfermé dans une voiture

Dans la ville, un homme a décidé d’aller profiter de la Fête de la musique en soirée. Cependant, il a décidé de laisser son chien enfermé à l’intérieur de sa voiture, alors qu'il faisait 31 degrés à Valenciennes ce jour-là. Un comportement qui rappelle celui de cette femme qui a laissé son chien dans sa voiture en plein soleil pendant qu’elle allait au concert de Damso.

Crédit photo : iStock

Selon des informations de La Voix du Nord, une femme a contacté la police aux alentours de 23h pour prévenir qu’elle avait repéré le chien enfermé dans la voiture, stationnée au parking de l’Arsenal. Cette femme a bien réagi puisqu’elle a suivi les règles conseillées dans cette situation.

La suite après cette vidéo

Les policiers sauvent le chien

Les policiers sont intervenus pour porter secours au chien bloqué à l’intérieur du véhicule. Aucun air ne circulait dans la voiture, où la température était extrêmement élevée. L’animal, un husky, était assoiffé et effrayé, mais ne montrait aucun signe d’agressivité. Les policiers ont demandé l’autorisation à leur hiérarchie pour intervenir rapidement. Après l’avoir reçue, ils ont brisé la vitre côté conducteur de la voiture à l’aide d’une matraque télescopique.

Les policiers ont sorti le chien de la voiture et l’ont confié à la SPA de Marly. Un message a été déposé sur le tableau de bord de la voiture à destination du propriétaire. Ce dernier s’est rapidement présenté au commissariat pour récupérer son chien. C’est à ce moment-là que les policiers ont appris qu’il avait laissé son animal dans sa voiture pour aller à la Fête de la musique.