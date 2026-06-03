Une fan de Damso laisse son chien dans la voiture en plein soleil pour aller au concert

Ce week-end, à Nanterre, un chien a été retrouvé enfermé dans une voiture en plein soleil, après que sa propriétaire l'a laissé sur place pour aller à un concert.

La fin du mois de mai a été marquée par un épisode caniculaire en France, avec des températures extrêmes.

Face à cette situation, plusieurs réflexes sont à adopter pour éviter les coups de chaud. Même son de cloche pour les animaux de compagnie, qui subissent eux aussi les effets de la chaleur lors des épisodes caniculaires.

Pourtant, le week-end dernier, un chien a été retrouvé dans une voiture en plein soleil à Paris. Sa propriétaire l'avait laissé dans l'habitacle pour pouvoir assister à un concert, rapporte Le Parisien.

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Un chien enfermé dans une voiture en plein soleil

Les faits se sont déroulés le vendredi 29 mai près de la Paris Défense Arena, à Nanterre, rapporte le quotidien francilien.

Alors que des policiers surveillaient le secteur à l'aide d'un drone, l'appareil a détecté une « signature thermique à l'intérieur d'un véhicule », selon une source policière citée par nos confrères.

Dépêchés sur place, les agents ont découvert un chien enfermé dans une voiture en plein été stationné à proximité de la salle de spectacle.

Face à cette situation, les secouristes n'ont pas hésité à briser la vitre pour lui venir en aide. Bien que vivant, l'animal était toutefois déshydraté après avoir été exposé à de fortes chaleurs.

Et pour cause : la température dans l'habitacle d'une voiture peut atteindre et dépasser les 40°C en moins de dix minutes. Contrairement aux humains, les chiens transpirent très peu et régulent leur température en haletant, un mécanisme qui devient inefficace en milieu chaud et confiné. Lorsqu'un chien est en surchauffe, le halètement ne suffit plus : l'animal panique, ne tient plus en place et se met à saliver fortement. Plus il bave, plus il se déshydrate et renforce sa surchauffe.

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Sa propriétaire était à un concert

Peu après le sauvetage, le véhicule a été enlevé par la fourrière car il était mal garé. Sa propriétaire, une touriste toulousaine de 22 ans, et son compagnon se sont présentés alors que l'opération était en cours.

La jeune femme a alors expliqué aux forces de l'ordre qu'elle revenait du concert du rappeur Damso. Elle a été interpellée puis placée en garde à vue, avant d'être relâchée.

Finalement, la propriétaire de l'animal s'en est sortie sans poursuites. La raison ? Le parquet, cité par Le Parisien, a considéré que l'infraction n'était pas « suffisamment caractérisée ».

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La justice indique que la jeune femme avait laissé une vitre entrouverte pour permettre au chien de s'aérer. Elle aurait par ailleurs reconnu avoir commis une erreur lors de son interrogatoire.

Certaines personnes pensent que laisser une fenêtre légèrement ouverte est suffisant pour rafraîchir l'habitacle, mais les expériences menées montrent que cela ne change pas grand-chose : la température reste bien trop élevée.

Chaque année, des animaux meurent d'un coup de chaud après avoir été laissés dans des véhicules.

En France, laisser un animal dans une voiture au soleil peut être considéré comme un acte de cruauté animal. Ce délit est passible de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, selon l'article 521-1 du Code pénal relatif aux actes de cruauté envers les animaux.

Si vous êtes témoin d'un tel cas, le réflexe est d'appeler le 17 sans attendre. Si les forces de l'ordre tardent à arriver et que l'animal risque de mourir, vous avez le droit de briser la vitre du véhicule. Le ministère de l'Intérieur recommande d'être entouré de deux témoins, qui pourront prouver votre bonne foi en cas de litige, et d'avoir déjà prévenu la police avant d'agir.