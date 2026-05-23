Un homme poursuivi après la mort de son chien qu'il a laissé attaché dehors par forte chaleur

Aux États-Unis, un propriétaire de chien est poursuivi après avoir laissé son animal attaché dans un jardin en pleine journée malgré de fortes chaleurs, ce qui a provoqué sa mort.

Un drame qui aurait pu être évité.

Un chien est mort d’un coup de chaleur après avoir été laissé attaché dehors, à l’arrière de la maison de son propriétaire, alors que les températures atteignaient 35 °C au cours de la journée.

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Attaché dehors, le chien meurt de chaud

L’incident s’est produit le mardi 19 mai dernier dans la ville de Richmond, en Virginie, aux États-Unis, rapporte People.

Un habitant, témoin de la scène, s’est empressé d’alerter le Richmond Animal Care and Control (RACC), le service local de protection animale.

À leur arrivée, les agents ont découvert la boule de poils dans un état de détresse avancée : sa température corporelle interne atteignait 45,5 °C, soit la plus élevée jamais constatée par le service, assure sa directrice, Christie Chipps-Peters.

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« La chaleur détruit tout. C’est totalement inhumain et, selon moi complètement évitable », a-t-elle déclaré à WWBT.

Sur place, l’équipe du RACC a tenté de prodiguer des soins au chien, mais celui-ci est décédé peu après avoir été conduit au refuge.

« Ce cas a été signalé par un citoyen. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose », a-t-elle ajouté, appelant les témoins à contacter les secours animaliers locaux s’ils aperçoivent un chien attaché dehors en période de chaleur extrême.

Selon le refuge, il s’agit du premier décès par coup de chaleur enregistré en 2026, et qu’il ne sera probablement pas le dernier.

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Des poursuites engagées contre le propriétaire

À la suite de ce drame, le Richmond Animal Care and Control a engagé des poursuites contre le propriétaire de l’animal et indique au magazine People qu’une enquête a été ouverte.

Selon WWBT, la loi de l’État de Virginie interdit d’attacher des chiens à l’extérieur en cas de températures extrêmes, et les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires, voire à une peine de prison.

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« Il n’y a vraiment aucune excuse pour cela : si vous attachez votre chien dehors et qu’il meurt d’un coup de chaleur, nous engagerons des poursuites et vous devrez en assumer la responsabilité. C’est réellement de votre faute », prévient la directrice.

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