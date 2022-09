Finistère : un deuxième rorqual de 15 mètres de long retrouvé échoué sur une plage

Samedi 10 septembre, un promeneur a découvert un rorqual de 15 mètres de long échoué sur une plage du Finistère. Il s’agit du deuxième rorqual retrouvé échoué dans la région en huit jours.

Le matin du samedi 10 septembre, sur la plage de Kermabec dans la commune de Tréguennec, un promeneur a fait une triste découverte. En effet, il a vu un rorqual de 15 mètres de long échoué sur la plage.

Huit jours après l'échouage d'une baleine sur l'île de Sein le 2 septembre, une nouvelle baleine a été trouvée morte, ce 10 septembre, sur une plage de Tréguennec, dans le Finistère, rapporte France Bleu Breizh Izel pic.twitter.com/NFzDbOg9ZF — C’est Assez ! (@cestassezfrance) September 11, 2022

Il s’agit exactement de la même espèce de baleine que celle retrouvée huit jours plus tôt sur l’Île de Sein. Pour le moment, ce premier animal gît toujours à cet endroit et pourrait être remorqué à l’occasion des grandes marées prévues ce week-end.

Une zone autour du deuxième rorqual découvert a été balisée. Contrairement à l’autre baleine, celle-ci pourra être analysée, ce qui permettra aux scientifiques d’en apprendre plus sur cette espèce et de comprendre les causes de la mort des deux cétacés.

« Ce sont des animaux sur lesquels on a très très peu d’informations. Cet échouage va nous permettre d’en savoir plus par exemple sur son régime alimentaire, en étudiant le contenu de son estomac, sur d’éventuelles pathologies aussi. Pour cela, on intervient en lien avec l’université de La Rochelle, pour examiner systématiquement tous les mammifères marins qui s’échouent sur nos côtes », a expliqué Cécile Gicquel, chargée du patrimoine naturel.

Finistère : Un deuxième rorqual échoué sur une plage de Tréguennec : c'est le deuxième en huit jours après celui qui s'est échoué sur une plage de l'île de Sein début septembre.

P. Saura/SIPA pic.twitter.com/qErNhtWJiU — Au coeur des animaux (@AuCoeurAnimaux) September 12, 2022

Le rorqual fait partie de la famille des baleines et est la plus rapide de toutes. Autrefois, il s’agissait d’une espèce en danger, mais depuis que l’Union internationale pour la conservation de la nature a interdit la chasse à la baleine, la population de rorqual est en augmentation depuis les années 1970.

Ce lundi 12 septembre, une opération d’évacuation a eu lieu pour transporter le rorqual. Les scientifiques ont découvert que sa langue était gonflée, et ils obtiendront plus de résultats après l’opération de l'animal.