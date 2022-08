Après l'orque retrouvé morte dans la Seine, un autre cétacé « non identifié » a été aperçu dans le fleuve

Un nouvel animal « inhabituel » a été aperçu dans la Seine, deux mois après le funeste passage d’une orque égarée.

La Seine serait-elle devenue le repaire des cétacés ?

À voir aussi

La question a peut-être de quoi faire sourire mais elle se pose pourtant, car la présence de tels animaux marins dans les eaux du fleuve ne constitue manifestement plus une rareté.

C’est en tout cas ce que laissent présager les observations récentes et le dernier exemple en date ne fait que confirmer cette tendance.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Un animal « inhabituel » repéré dans la Seine

Pas plus tard qu’hier (mardi 2 août 2022), la préfecture de l’Eure a en effet annoncé qu’un cétacé « inhabituel » et « non identifié » avait été repéré dans la Seine, sans toutefois préciser son espèce.

De « corpulence moyenne », l'animal a été aperçu près du barrage de la base de loisirs de Léry-Poses, croient savoir nos confrères de France 3. Selon des témoins, le mystérieux mammifère ressemblerait à un dauphin mais les sapeurs-pompiers locaux ne croient pas du tout à cette hypothèse. Mais alors, quel est cet animal et, surtout, d'où vient-il ?

« Son identification est toujours en cours par les services de l’Office français de la biodiversité (OFB), avec le concours du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Eure et de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) », a déclaré la préfecture.

Rivage de la Seine, non loin du pont de Brotonne en Normandie (image d'illustration). Crédit photo : Istock

L’animal se déplacerait dans une « zone de faible profondeur », mais il n’est pour l'instant pas envisageable d’aller à son rencontre, « au risque d’accentuer sa confusion », ont précisé les autorités locales, qui recommandent fortement aux riverains de ne pas tenter de l'approcher « afin d’optimiser ses chances de survie ».

La présence de cet animal dans la Seine rappelle bien évidemment celle de l'orque décédée fin mai après avoir remonté le fleuve.