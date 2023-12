Il attache son chien à la porte d'un refuge et l'abandonne dans le froid en pleine nuit

Lorsque leurs maîtres ne veulent plus d'eux, certains animaux sont parfois abandonnés dans des conditions honteuses. C'est ce qui s'est passé récemment, lorsqu'un homme a attaché son chien en pleine nuit au portail d'un refuge.

Les refuges sont connus pour récupérer les animaux égarés et prendre soin d'eux en attendant de leur trouver une famille aimante. Tous ont une procédure permettant de garantir le bien-être et la prise en charge des boules de poils abandonnées. Mais celles-ci ne sont pas toujours respectées.

Un propriétaire l'a prouvé une fois encore dans la nuit du 5 au 6 décembre, à Newport (Pays de Galle), en abandonnant son chien de type American Bully devant un refuge. Selon la BBC, l’individu aurait attaché le chien sur le portail, avant de repartir. Âgé de 2 ans seulement, l'animal a passé la nuit seul dans le froid.

Ce n'est qu'au petit matin que le personnel du refuge l'a découvert avant de le prendre en charge. Malheureusement et aussi révoltant soit-il, le geste de ce propriétaire est loin d'être isolé. Ils sont en effet nombreux à déposer directement leur animal devant les refuges.

La RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a également affirmé que les abandons d'animaux étaient en hausse ces derniers temps, en partie à cause de la crise économique. Quant à lui, le maître coupable d'abandon est actuellement recherché et devra répondre de son acte s'il est retrouvé. D’après les caméra de surveillance, il portait des vêtements clairs et une capuche sur la tête au moment des faits.

Rappelons qu'en France, un abandon d'animal expose le contrevenant à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une peine à la hauteur de l'acte.