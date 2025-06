Elle abandonne son chien avec une muselière et un collier étrangleur et risque une lourde peine

Ce mercredi 11 juin, les recherches destinées à retrouver Rogger, un chien abandonné en forêt par sa propriétaire, ont porté leurs fruits. Le canidé a été retrouvé sain et sauf une semaine après son abandon révoltant.

En Corse, le sort de Rogger avait suscité une vive émotion et engendré une véritable mobilisation après le signalement de son abandon atroce par sa propriétaire. En effet, le mercredi 4 juin, ce jeune malinois croisé loup tchèque avait été aperçu attaché à un arbre dans la forêt de Vizzavona, avec une muselière et un collier étrangleur.

Malgré sa situation, il avait réussi à se libérer avant de s’échapper dans les bois, apeuré. À plusieurs reprises, Rogger avait été repéré à proximité de la gare de Vizzavona mais échappait aux personnes souhaitant le capturer.

Crédit photo : Corse Matin / Marc Marchiani

Des bénévoles de la Fondation assistance aux animaux, des gendarmes, un vétérinaire et des comportementalistes canins se sont mobilisés afin de sauver le chien, dont l’avenir dans la nature était plus qu’incertain. Ce mercredi 11 juin, la battue organisée a rapidement portée ses fruits.

En effet, une vingtaine de personnes s’est rassemblée pour mettre le malinois en sécurité. Un fusil hypodermique avait même été apporté pour endormir l’animal à distance au cas où il s’échappait de nouveau. Cependant, cette fois-ci, Rogger s'est laissé capturer dans le calme, à quelques mètres du passage à niveau de la route territoriale 20, à Vizzavona.

Crédit photo : Marc Marchioni / Corse Matin

Après l'avoir mis en confiance, une comportementaliste canine du centre Corsicani de Sarrola-Carcopino a réussi à attraper l'animal sans danger. En bonne santé, Rogger devra désormais suivre une réadaptation avant d’être proposé à l’adoption.

"On va le nourrir, le sortir et le mettre au contact d'autres chiens. C'est un jeune malinois qui a beaucoup d'énergie à dépenser et qui semble très sociable"