Ils s'aventurent dans une maison insalubre pour sauver une chienne, mais font une incroyable découverte

Aux États-Unis, dans le Missouri, des sauveteurs sont entrés dans une maison délabrée et insalubre pour sauver une chienne et sept chiots laissés à l’abandon.

Chaque année, de nombreux chiens sont abandonnés partout dans le monde par leurs propriétaires, et certains dans de terribles conditions. C’est par exemple le cas de ce chien qui a été attaché à la porte d’un refuge et abandonné dans le froid en pleine nuit, ou encore de ces 20 chats qui ont été trouvés en train de s’entre-dévorer dans un appartement, abandonnés depuis un mois.

Récemment, des sauveteurs de l’association Stray Rescue of St. Louis (SRSL) ont fait une terrible découverte dans une maison abandonnée. Donna Lochmann et Natalie Thomson, deux membres de l’association, ont été alertées par les aboiements d’un chien dans la cour d’une maison délabrée.

Sept chiots laissés à l’abandon

Sur place, elles ont vu une chienne, un pitbull, qui semblait protéger ses petits. Les deux femmes se sont approchées doucement et la chienne s’est adoucie. Selon The Dodo, des arbres abattus jonchaient la cour, brisés lors d’une récente tornade. Les sauveteuses ont finalement pu entrer dans la maison en passant par une fenêtre cassée.

Crédit photo : Stray Rescue of St. Louis / Facebook

À l’intérieur de la maison, Donna et Natalie ont dû se frayer un chemin entre les monticules de déchets présents dans toutes les pièces, comme on peut le voir sur les vidéos partagées par l'association sur Facebook. La maison était complètement insalubre et délabrée. Des trous s’étaient formés dans les sols et les murs et l’escalier était entièrement recouvert de couches de billets de loterie abandonnés. Mais ce n’est pas tout. À l’étage, Natalie et Donna ont trouvé une portée de sept chiots affamés, qui se trouvaient dans une vieille chambre remplie de déchets.

Les chiens placés en famille d’accueil

Les deux femmes ont réussi à attirer sept chiots. Pour être certaines de n’en avoir oublié aucun, elles ont installé des caméras de surveillance dans la maison et ont laissé la chienne sur place pendant toute une nuit. Pendant ce temps, les chiots ont été transportés au siège de l’association. Ils ont été nourris, lavés et confiés à des familles d’accueil en urgence.

Crédit photo : Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Le lendemain, les membres de l’association sont retournés chercher la chienne, n’ayant vu aucun autre chiot sur les caméras de surveillance. Bien qu’elle n’ait pas pu revoir ses chiots, cette dernière a également été confiée à une famille d’accueil. Tous sont désormais en sécurité et reçoivent beaucoup d’amour.

“La chienne va non seulement très bien, mais elle s’épanouit. Le plus important, c’est qu’ils soient tous en sécurité, heureux et en bonne santé”, a confié l’association sur son compte Facebook.

Par la suite, les chiots et leur mère seront placés à l’adoption pour trouver un foyer aimant qui leur fera oublier cette terrible situation.