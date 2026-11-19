Une étude entamée il y a vingt ans prouve que les corbeaux sont capables d’identifier les menaces. Cette trouvaille, on la doit à un professeur et à un masque d’ogre.

Il y a vingt ans, un professeur en sciences de l’environnement de l'Université de Washington (États-Unis) a réalisé une expérience fascinante impliquant des corbeaux.

Désormais, l’intelligence de ces oiseaux au plumage noir ne doit plus être négligée.

Des masques pour nourrir les corbeaux

Il y a du vrai dans le film Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock à ceci près que l’histoire réellement vécue par le professeur John Marzluff implique des corbeaux. En 2006, ce professeur spécialiste des sciences de l’environnement a commencé une étude en portant un masque effrayant d’ogre pendant la capture de sept corbeaux.

Avant de les relâcher, le professeur les a identifiés avec des bagues qu’il a accrochées à leurs pattes, renseigne l’Université de Washington. Durant les années qui suivirent, le professeur et ses assistants enfilèrent tour à tour le masque effrayant tandis qu’ils nourrissaient les corbeaux sur le campus universitaire.

C’est là que John Marzluff a fait une découverte incroyable : alors qu’il portait son masque, 47 des 53 corbeaux qu’il avait rencontrés ont croassé agressivement à son encontre.

Les cris agressifs des corbeaux augmentent avec ce masque précis

Crédit photo : iStock

On pourrait penser que cette rencontre malheureuse était le fruit du hasard. Sauf que le nombre d’individus ayant croassé agressivement à son encontre avait considérablement augmenté par rapport aux sept corbeaux capturés initialement.

Cette observation a laissé suggérer à John Marzluff que les corbeaux sont capables de reconnaître les humains qui représentent une menace et de transmettre cette information à leurs semblables, complète le site de l’Université de Washington. La question de l’identification des dangers se retrouve aussi dans les rassemblements autour d’un corbeau mort.

Selon le professeur, le pire de l’étude est survenu en 2013, année où le croassement agressif des corbeaux était à son apogée. La rancune des oiseaux envers les humains a fortement diminué ensuite mais elle a tout de même duré 17 ans.

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Les corbeaux sont capables de reconnaître une menace

Au cours de l’étude et afin de prouver sa théorie, le professeur John Marzluff a également utilisé un masque « neutre » à l’effigie de l’ancien vice-président des États-Unis Dick Cheney. Sans surprise, les corbeaux n’attaquaient pas quand ils étaient nourris par quelqu’un qui portait le masque du politicien.

Des volontaires ont enfilé l’un ou l’autre des masques sans savoir lequel provoquait la colère des corbeaux. Là encore, les corbeaux ont été capables de distinguer le masque « neutre » du masque « dangereux ».

Cette fascinante étude montre que les corbeaux sont capables d’identifier et de mémoriser les menaces. D’autres études avaient également mis en avant l’intelligence de ces oiseaux qui peuvent compter et fabriquer des outils pour se nourrir.