Des corbeaux détruisent le nid et les oeufs d'un couple de pygargues à tête blanche, la vidéo brise le coeur des internautes

En Californie, la destruction du nid d’un couple d’aigles à tête blanche est un déchirement pour les amateurs d’oiseaux de la région.

L’État de Californie abrite une population de pygargues à tête blanche sur son territoire. Un couple de rapaces, qui vit dans la vallée de Big Bear, est très apprécié par les habitants de la région.

Une page Youtube diffuse même en direct le quotidien de ces oiseaux prénommés Jackie et Shadow. Il y a quelques jours, les deux aigles ont connu une tragédie. Une mésaventure qui a peiné leurs fans.

Un nid laissé sans surveillance

Ce n’est un secret pour personne : la loi du plus fort s’applique dans la nature. Comme le rapporte People, le nid de Jackie et Shadow a récemment été pris pour cible par des corbeaux.

La suite après cette vidéo

Cette attaque a eu une lourde conséquence puisque deux œufs ont été détruits, a indiqué vendredi 30 janvier l’association Friends of Big Bear Valley (FBBV) sur son site internet consacré au suivi des aigles.

Selon les informations rapportées par l’organisation, la femelle avait pondu les œufs une semaine avant l’incident. Lorsque les faits se sont produits, le couple a quitté le nid pendant plusieurs heures. Leur absence a permis aux corbeaux de se rapprocher de leurs proies.

D’après la FBBV, Jackie et Shadow ont laissé le nid sans surveillance pour protéger leur territoire, car plusieurs pygargues à tête blanche « ont été aperçus dans la vallée récemment », explique l’organisme.

L’espoir subsiste

Toujours selon l’association, la femelle aigle pourrait encore pondre d’autres œufs, car la saison de ponte vient de commencer. Cependant, « rien n’est garanti », souligne Friends of Big Bear Valley.

Vous l’ignorez peut-être, mais les corbeaux s’en prennent de temps à autre aux nids d’autres espèces. Ils se nourrissent ensuite des oeufs ou des oisillons à peine éclos.

Jackie et Shadow sont les parents de Sunny et Gizmo, deux aiglons qui ont pointé le bout de leur bec au printemps dernier.

En 2025, le couple avait accueilli un autre poussin, mais celui-ci est mort pendant une tempête hivernale.

« Nous espérons que Jackie pondra une nouvelle couvée, car nous sommes au début de la saison de nidification », a déclaré FBBV.

On croise les doigts !

Source : People
