Quand un corbeau meurt, les autres forment un cercle pendant 20 minutes : la vraie raison n'est pas le deuil

Quand un corbeau meurt, de nombreux autres corbeaux arrivent pour former un cercle autour de lui. Un moment bruyant souvent spectaculaire, qui a une signification.

Les corbeaux sont des êtres fascinants doués d’une vraie intelligence. Cependant, il existe encore de nombreuses choses que l’on ignore sur eux. Parmi les comportements curieux du corbeau, vous avez peut-être déjà assisté à ce phénomène fascinant : quand un corbeau meurt, ses congénères se regroupent autour de lui, forment un cercle pendant une vingtaine de minutes et croassent avant de repartir.

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Ce rituel a longtemps été interprété comme un deuil, notamment quand on connaît l’intelligence des corbeaux, qui serait égale à celle des orangs-outans et des gorilles adultes. Cependant, la raison de leur regroupement n’est pas la compassion.

Comprendre la mort

Kaeli Swift, biologiste à l’Université de Washington, a mené des recherches à ce sujet. Pour cela, elle a filmé et documenté des centaines de rassemblements de corbeaux. Dans son étude publiée dans la revue Science Direct, on apprend que les corbeaux ne se recueillent pas sur le corps de l’oiseau mort, mais analysent la situation.

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En effet, les corbeaux traitent la mort comme une information utile pour survivre. En se regroupant autour du corps, ils évaluent les nouvelles menaces, adaptent leur comportement alimentaire et identifient les prédateurs.

“En participant à ces funérailles, les corbeaux peuvent obtenir des informations sur de nouveaux dangers sans en prendre le risque eux-mêmes”, indique Kaeli Swift.

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Une excellente mémoire

En plus de cela, les corbeaux ont une excellente mémoire qui va leur permettre de se protéger à l’avenir et de ne pas mourir de la même façon. Quand ils mémorisent le contexte de la mort d’un corbeau, ils l’associent à quelque chose de dangereux.

Concrètement, si un corbeau se fait tuer par un prédateur, les autres corbeaux vont s’en méfier et s’en souvenir pendant 72h. Si un corbeau voit que l’un de ses congénères est mort près d’un humain, il va associer cette personne à une menace pendant six semaines. Des corbeaux ont même été vus en train de pousser des cris agressifs à l’encontre d’un humain jugé menaçant plus de deux ans après les faits.

Des comportements surprenants qui prouvent que les corbeaux sont capables de reconnaître une menace et de s’en souvenir, ce qui témoigne de leur intelligence.