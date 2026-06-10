Refusant de payer les 432 € d'euthanasie, il étrangle son chien à mort dans la salle d'attente du vétérinaire

Aux États-Unis, un homme s’apprêtait à faire euthanasier son chien quand il a appris que les frais vétérinaire s’élevaient à 432 euros. Il a alors décidé de tuer l’animal en l’étranglant.

Richard Orth est un homme âgé de 59 ans et originaire des États-Unis qui a commis un acte abominable début juin. L’homme est propriétaire d’un chien qui était malheureusement âgé et sur le point de mourir.

Crédit photo : iStock

Richard Orth n’avait pas d’autre choix que d’emmener son animal chez le vétérinaire pour l’euthanasier. Cette pratique peut être un sujet sensible pour les propriétaires des animaux, comme le montre cette femme qui a tué son ex-mari après qu'il ait euthanasié ses deux chiens.

Des frais trop élevés

L’Américain s’est rendu à l’hôpital vétérinaire de Delhi Hills le 23 mai dernier pour euthanasier son chien. Contrairement à ce chien qui a été euthanasié par un refuge pour animaux sans l'accord de son propriétaire, Richard Orth savait que son animal était gravement malade.

Crédit photo : Richard Orth / Facebook

Cependant, il a appris une fois sur place que les frais vétérinaire pour l’euthanasie de l'animal s’élevaient à 500 dollars, soit 432 euros. Jugeant que ce prix était beaucoup trop élevé, il a refusé de payer les frais.

La suite après cette vidéo

Il étrangle son chien

Pendant que le personnel de la clinique vétérinaire quittait la pièce pour préparer les médicaments, il a étranglé son chien afin de mettre fin à ses jours.

“Va rejoindre Dieu. Je ne te laisserai pas souffrir. 500 dollars, c’est du vol pur et simple”, l’a-t-on entendu dire dans la pièce dans un enregistrement audio révélé par Connie Pillich, le procureur du Comté de Hamilton.

Richard Orth a été inculpé ce lundi 1er juin pour acte de cruauté envers un animal. Il risque jusqu’à un an de prison.