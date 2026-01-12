Son ex-mari fait euthanasier ses deux chiens, elle le poignarde et le laisse pour mort

En Angleterre, une femme a poignardé son ex-époux après avoir découvert que ce dernier a fait euthanasier leurs chiens.

Un fait divers surréaliste.

Claire Bridger, une Britannique de 64 ans, a comparu mardi 6 janvier 2026 devant le tribunal de Norwich Crown Court (Angleterre) pour avoir poignardé son ex-époux à deux reprises. Une agression qui a failli lui coûter la vie.

Comme le rapporte le Daily Mail, la sexagénaire s’en est pris à son ancien compagnon après avoir appris que ce dernier a fait euthanasier leurs chiens.

« Tu as tué mes chiens »

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 juillet 2025. À l’époque, la mise en cause s’était rendue chez son ex-partenaire, Keith Bridger, pour évoquer leur prochaine séance de méditation. Sur place, l’accusée a découvert que leurs deux chiens n’étaient plus de ce monde, a indiqué le procureur Peter Gair.

« Elle criait : ''Tu as mes chiens !’’ », a raconté l’officier de justice.

Selon ses dires, la femme est sortie de son véhicule, un couteau à la main, et a attaqué celui qui partageait autrefois sa vie. Elle a frappé la victime à deux reprises, au niveau de la poitrine et de l’estomac. Ce n’est pas tout. Elle a aussi mordu le bras de Keith Bridger, alors que celui-ci gisait au sol ensanglanté, implorant de l’aide.

Alertés par des cris, les habitants du quartier ont tenté de désarmer Claire Bridger, avant d’alerter les services d’urgence.

Le couple était marié depuis près de 40 ans, mais s'était séparé un an avant l'incident présumé.

Des animaux adoptés en refuge

Les Bridger étaient propriétaires de deux chiens, tous deux adoptés en refuge il y a environ six ans. Décrits comme « assez bruyants », « mordeurs » et ayant « des problèmes de comportement », les animaux ont été pris en charge par Mr Bridger après la fin de la relation.

Cependant, il n'était pas autorisé à les garder de façon permanente dans son appartement d'une chambre à Bramerton. Face à cette situation, le Britannique a alors fait tout son possible pour leur trouver un nouveau foyer, en vain.

« Il estimait qu'il n'y avait qu'une seule option possible, à savoir les faire euthanasier », a fait savoir le procureur.

De son côté, Claire Bridger n’a pas été informée de cette décision et, à son arrivée au domicile de sa victime présumée, elle a demandé : « Où sont mes chiens ? ».

Peu après son agression, Keith Bridger a reçu les premiers soins de la part d’un voisin médecin. Il a ensuite été transporté d’urgence à l'hôpital universitaire de Norfolk et Norwich.

À la barre, la suspecte a nié l’accusation de tentative de meurtre. Elle a néanmoins reconnu avoir commis une infraction de coups et blessures volontaires.

