Il rentre de la pêche et tombe nez à nez avec un lynx sur la route, un rencontre inoubliable !

La semaine dernière, un automobiliste a eu le privilège d’apercevoir un lynx à proximité d’une aire de pique-nique située à Nevy-sur-Seille (Jura).

Crédit Photo : image d'illustration / istock

La journée du vendredi 17 mars 2023 a réservé une belle surprise à Fabrice Prost. En effet, ce dernier est tombé nez à nez avec un lynx, près d’une aire de pique-nique située entre Neve et Blois-sur-Seille (Jura), rapporte Le Progrès.

Comme le précise le quotidien régional, l’automobiliste rentrait d’une partie de pêche lorsqu’il a aperçu le félin aux oreilles triangulaires sur la route, aux alentours de 16 heures 30. Une chose est sûre : l’automobiliste n’oubliera jamais cette rencontre inattendue et quasi irréelle.

#Jura #Insolite Un lynx aperçu à proximité d’une aire de pique-nique à Nevy-sur-Seille

Une rencontre insolite a eu lieu vendredi 17 mars entre un pêcheur et un lynx, à Nevy-sur-Seille. Fabrice Prost raconte ce moment suspendu.

https://t.co/jHmVheteDD pic.twitter.com/67hAjbTct9 — Le Progrès Jura (@JuraProgres) March 20, 2023

«Sur le moment, j’ai cru que c’était un chien mais en ralentissant et en m’approchant, j’ai coupé le moteur et là, j’ai vu un animal avec un pelage tacheté, un gros lynx, à mon avis un mâle, qui a stoppé sa marche gracieuse et qui a regardé dans ma direction calmement. Puis il a repris la route sans être perturbé par ma présence», a-t-il indiqué au site d’information.

L’automobiliste s’est empressé de photographier l’animal sauvage

Par chance, le Jurassien a réussi à se rapprocher suffisamment de la boule de poils afin de la photographier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animal ne semblait pas perturbé par la présence du pêcheur.

En décembre dernier, une habitante de la commune de Salins-les-Bains (Jura) avait découvert un lynx blessé installé sur sa terrasse. Victime d’une collision avec une voiture, le mammifère avait été pris en charge par l’association Centre Athénas.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Les chocs routiers représentent une des principales causes de la mortalité chez cette espèce menacée d’extinction en France et en Europe.