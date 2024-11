Voici pourquoi votre chat adore faire tomber des objets

Des experts en comportement animalier ont répondu à une question concernant la fâcheuse tendance des chats à faire tomber et, par conséquent, casser des objets.

Les internautes en raffolent ! Ces vidéos de chats en train de faire tomber des objets, rendant fous leurs propriétaires, pullulent sur la toile. Bien souvent, on voit un chat fixer paisiblement un objet avant de lui donner un coup de patte gratuit pour le faire tomber d’une table ou d’une étagère.

Cet étrange comportement qui nous semble déraisonné, de notre point de vue, est pourtant une habitude chez les félins. Cela s’explique de plusieurs façons. Auprès du média Géo, des experts animaliers ont apporté quelques réponses aux questions que l’on pourrait se poser.

Crédit photo : iStock

Vétérinaire et professeur dans une école vétérinaire dans le Massachusetts, aux États-Unis, Nicholas Dodman évoque en premier lieu l’instinct de chasseur du chat :

“Faire tomber des objets rappelle aux chats leur comportement de chasse. Ils utilisent leurs pattes pour tester et manipuler des proies potentielles, et cela se traduit par le fait de pousser des objets du bord des tables” (Nicholas Dodman)

Lutter contre l’ennui et attirer l’attention de son propriétaire

De son côté, Mikel Delgado, docteure en psychologie, estime qu’il s’agit d’une manière de s’occuper. D’une nature curieuse et intelligente, le chat peut être amené à toucher tout ce qu’il trouve.

“Les chats utilisent leurs pattes pour explorer leur environnement et renverser des objets peut-être une façon de s’amuser et de lutter contre l’ennui” (Mikel Delgado)

Mais il n'y a pas que sa nature de chasseur et son sentiment d’ennui. Le Dr Sarah Ellis, co-auteure du livre “The Trainable Cat”, pointe aussi la tendance des félins à vouloir attirer l’attention de leur maître, surtout s’il se sent délaissé et en manque d’attention :

“Lorsqu’un chat fait tomber un objet, il observe souvent votre réaction. Si vous réagissez en criant ou en ramassant l’objet, il apprend que cela attire votre attention… et il recommencera” (Dr Sarah Ellis)

Crédit photo : iStock

Un contrôle de son territoire

Enfin, le Dr Carlo Siracusa, vétérinaire comportementaliste à l’université de Pennsylvanie (États-Unis), trouve une autre raison expliquant ce comportement. Selon lui, cette habitude de faire tomber des objets serait associée au besoin de marquer son territoire :

“Les chats aiment contrôler leur environnement et renverser des objets est une façon pour eux de réorganiser leur espace et de valider leur présence” (Dr Carlo Siracusa)

Crédit photo : iStock

En résumé, faire tomber des objets est donc un comportement complexe chez le chat, alliant instinct de chasseur, recherche d'attention et affirmation territoriale. La prochaine fois que votre chat renverse quelque chose, souvenez-vous qu’il répond probablement à un besoin fondamental de sa nature féline !