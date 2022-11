Kenya : il crée un point d'eau en pleine savane et réalise des photos exceptionnelles

Le photographe animalier Will Burrard-Lucas est connu pour son utilisation ingénieuse des pièges à caméra pour photographier les animaux en Afrique. Au cours des deux dernières années, il a passé beaucoup de temps au Shomphole Wilderness Camp, au Kenya. Au cours de cette période, il a appris à bien connaître les lieux, notamment la façon dont ils s'animent à la nuit tombée. Il a pu aider le camp, qui appartient à la communauté massaï locale, à élargir son offre.

La chaleur diurne crée un environnement sec et poussiéreux qui peut rendre difficile la recherche d'animaux sauvages à photographier. Mais, dans un article de son blog, Will Burrard-Lucas explique comment il s'est rendu compte de la richesse de la faune qui erre sur le terrain de Shomphole dès qu'il fait nuit. Lors d'une promenade nocturne avec SORALO, une organisation communautaire qui fournit aux habitants des informations sur les animaux sauvages dangereux afin de réduire les conflits entre l'homme et la faune, le photographe de grande expérience a repéré de nombreuses espèces rares.

Ces animaux étaient attirés par un petit point d'eau qui abritait une incroyable variété de vie. Will Burrard-Lucas a installé l'un de ses pièges à caméra au point d'eau et a été étonné de voir les zèbres, les léopards, les porcs-épics et les gnous qui passaient de longues heures à s'y hydrater pendant la nuit. C’est alors qu'une idée est née. Les Massaïs qui possèdent le Shomphole Wilderness Camp bénéficient des revenus du tourisme tout en prenant soin de l'environnement et en utilisant la terre de manière durable. Et s'ils pouvaient offrir une nouvelle expérience à leurs visiteurs tout en donnant aux animaux une autre source d'eau ?

Le Shomphole Hide est un point d'eau artificiel situé loin des autres sources d'eau. En même temps que le point d'eau, l'équipe, sous la direction de photographe, a construit une cachette où les gens pouvaient observer et photographier les animaux qui venaient boire. Peu de temps après que le projet ait pris forme, Will Burrard-Lucas a installé un piège à caméra pour voir ce que les animaux pensaient de leur nouvelle source d'eau. À la grande joie de tous, quelques jours plus tard, il était clair que c’était un immense succès. Après quelques essais dans la cachette, il a pu photographier un flux constant d'animaux sauvages profitant de la nouvelle source d'eau. Lions, hyènes, léopards, babouins et de nombreuses espèces d'oiseaux ne sont que quelques-uns des animaux qu'il a observés.

Un spot photo unique au monde

Grâce à une canalisation de 5 km équipée d'une pompe solaire, le point d'eau restera plein pour que tous les animaux puissent en profiter. L'abri, construit à partir de deux conteneurs d'expédition, est doté de grandes fenêtres d'observation offrant une vue à 270 degrés, ainsi que de toilettes et de lits rabattables afin de pouvoir y rester sans aucune limite de temps et ainsi attendre les meilleures occasions de réaliser les plus beaux clichés. Un système d'éclairage flexible est en cours d'installation et lorsqu'il sera prêt, les photographes pourront éclairer l'abreuvoir sous tous les angles.

Will Burrard-Lucas est ravi du résultat et a hâte de voir comment les photographes utiliseront l'installation. « Chaque session de photographie dans ce lieu unique génère une contribution supplémentaire à la communauté locale. Le projet de Shompole Hide ne fait que commencer, et je suis impatient de voir ce qui va suivre » a-t-il déclaré. En tout cas, bravo à lui pour son invention qui prouve une fois de plus la beauté de la faune africaine.

