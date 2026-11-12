Ils attendaient depuis 2018 les permis pour construire un barrage à 1,2 million d'euros : des castors l'ont fait en deux nuits, et l'État tchèque a désormais renoncé à son projet

Des castors ont investi un site naturel en deux nuits pour construire un barrage que les autorités cherchaient à ériger depuis 2018.

En République tchèque, les autorités de la zone protégée de Brdy faisaient face à une situation désastreuse dans son projet de construction d’un barrage depuis sept ans. Un problème réglé en 24h grâce à des castors.

Parfois, il faut laisser la nature suivre son cours, notamment quand il s’agit de cours d’eau. C’est ce que les autorités de la zone protégée de Brdy, en République tchèque, viennent de constater à leur plus grande surprise. En effet, depuis 2018, les autorités travaillaient sur la construction d’un barrage afin de créer une zone humide naturelle au cœur d’un massif protégé.

Un projet à l’arrêt pendant 7 ans

Cependant, ce projet a été rapidement remis en question puisque le site, que ce soit sa faune ou sa flore, était hautement protégé. Ainsi, obtenir les permis de construire était devenu impossible malgré un budget de 1,2 million d’euros mobilisé.

Entre les autorisations qui ont tardé et les négociations avec l’Agence de protection de la nature tchèque qui étaient au ralenti, le projet a progressivement pris du plomb dans l’aile.

Cependant, un jour, un barrage a réellement vu le jour, sans aucune autorisation délivrée de la part des autorités. Selon Radio Prague International, il n’a pas fallu plus de 24h pour qu’une colonie de castors prennent possession du site et érigent un barrage naturel sur la rivière Klabava.

Des castors s’approprient le site en quelques heures

Présents sur le site depuis 2020, les castors ont érigé eux-mêmes une série de digues, de bassins et de canaux au fil des années, dans la zone visée par le projet de restauration.

Si un barrage ne suffisait pas, les castors ont également édifié plusieurs petits barrages supplémentaires. Des travaux impressionnants réalisés en une journée qui ont fait le bonheur de l’Agence de protection tchèque. Selon cette dernière, ces barrages naturels sont bien plus écologiques, mais aussi plus performants que le projet humain initial pour filtrer les polluants, retenir l'eau et offrir un refuge aux grenouilles et aux écrevisses menacées. Cette activité de bâtisseur se retrouve aussi chez ce bébé castor recueilli, qui construit des barrages avec les objets de sa maison.

En effet, ils filtrent deux fois mieux les métaux lourds et les polluants présents dans l’eau que les ouvrages construits par l’homme. Pour l’État, c’est donc une économie estimée à 1,2 million d’euros.

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Un site désormais protégé

Un an plus tard, les barrages construits par les castors à Brdy sont toujours en place et sont activement entretenus par les animaux. Aucune intervention humaine n'est venue les détruire, les autorités tchèques ayant officiellement annulé leur propre projet de construction au profit de cet aménagement naturel.

Contrairement à un ouvrage en béton qui s'érode avec le temps, un barrage de castors est une structure vivante. Les rongeurs surveillent en permanence le niveau de l'eau et colmatent les brèches avec des branches et de la boue. L'ouvrage continue de retenir l'eau et d'abriter les espèces menacées comme l'écrevisse des torrents. L'événement a même été classé parmi les dix meilleures nouvelles mondiales de l'année 2025 par l'agence de presse suédoise TT, et le site est désormais répertorié comme un point d'intérêt naturel sur les cartes locales comme Mappy.