Leur enfant de 3 ans se rue sur un chien qu'il ne connaît pas, la réaction de son maître divise les internautes

Sur la plateforme X, un internaute a suscité une vive polémique en racontant une anecdote impliquant son chien et un enfant de trois ans qu’il ne connaissait pas.

Jouir de sa liberté, c’est aussi respecter celle d’autrui ! Un adage qui s’applique aux enfants, mais aussi aux animaux.

Cependant, il existe une tendance ces dernières années qui consiste à pointer du doigt les comportements des enfants dans les lieux publics, quitte à parfois leur en interdire l’accès, que ce soit dans les restaurants ou dans les avions. De leur côté, les chiens ne sont pas si bien lotis que ça non plus puisqu’ils sont obligés d’être tenus en laisse, voire mis en cage dans les transports.

C’est donc bien souvent que ceux-là profitent de leur liberté lorsqu’ils sont en extérieur, notamment dans les parcs. Le moment opportun pour que ces deux univers, celui de l’enfant et du chien, se rencontrent dans la découverte, mais aussi l’ignorance.

Une réalité qu’a souhaité rappeler, à sa manière, un utilisateur sur X, anciennement Twitter, en partageant une anecdote qui a eu le mérite de susciter un vif débat sur la plateforme. Une histoire concernant sa chienne Zoé et un enfant âgé de trois ans : “Un petit enfant s’est rué sur Zoé, je me suis opposé et je lui ai dit ‘Peut-être que tu ne devrais pas te ruer sur des chiens que tu ne connais pas”.

"Peut-être devriez-vous la tenir en laisse ?”

Il partage ensuite la réponse des parents, qui se contentent de dire que leur fille n’a que trois ans. Ce à quoi le propriétaire de Zoé répond : “Si elle ne répond pas à son nom, peut-être devriez-vous la tenir en laisse ?”.

Rapidement, le tweet est devenu viral en générant plus de 24 millions de vues et plus de 5000 réponses ! Évidemment, de nombreux avis divergent sur la situation, quand certains défendent les parents et d’autres prennent partie pour le maître de Zoé.

Certains pensent que les parents doivent effectivement prévenir leurs enfants, surtout en si bas âge, de ne pas s’approcher de manière aussi enthousiaste d'un animal qu’ils ne connaissent pas. En effet, un chien peut être effrayé par un enfant de trois ans, et sa réaction ne se fera pas en fonction de l'âge de ce qu'il peut considérer comme une menace. Cependant, des parents expliquent que malgré cette consigne respective, un enfant en bas-âge sera toujours motivé par son instinct et son envie de découverte.

Crédit photo : iStock

En revanche, d’autres partent du principe que si le propriétaire de la chienne pense qu’elle peut mal réagir en présence d’un enfant inconnu, il devrait la tenir en laisse, voire lui mettre une muselière ou carrément ne pas la sortir.

Par ailleurs, si certains peuvent être d’accord avec le propriétaire de Zoé, ils estiment qu’il aurait dû interagir avec plus de politesse et de diplomatie vis-à-vis d’un enfant de trois ans. Chacun se fera son avis ! Vous êtes plutôt team chien ou team enfant ?