Que faire si vous voyez un chien enfermé dans une voiture en été ?

Le temps d’une course, certaines personnes n’hésitent pas à laisser leur animal enfermé dans une voiture. Cependant, cela peut être mortel. Voici comment réagir.

L’été, le mercure augmente rapidement et encore plus dans les voitures. Selon Ornikar, si la température extérieure est située entre 35 et 40 degrés, elle peut monter jusqu’à 70 degrés à l’intérieur d’un véhicule garé en plein soleil.

Voilà pourquoi il est important de ne jamais laisser un enfant ou un animal enfermé dans une voiture, en plein été.

Que ce soit un oubli ou de la négligence, ce geste peut avoir des conséquences dramatiques. Récemment, un bébé âgé de 1 an a été oublié dans une voiture et est mort de chaud. Malheureusement, malgré toutes les alertes lancées et les campagnes de sensibilisation, trop de personnes continuent de laisser leurs animaux dans leurs voitures en plein été.

Crédit photo : iStock

Chaque année, des animaux meurent de chaud dans l’habitacle. C’est par exemple le cas de ce chien policier décédé après avoir été oublié dans une voiture en plein soleil. Alors que faut-il faire si vous passez à côté d’une voiture, où se trouve un chien piégé à l’intérieur ? Voici les bons gestes à adopter.

Comment réagir ?

Dans un premier temps, il est important de bien observer l’animal pour en savoir plus sur la situation et son état de santé. Selon Le Figaro, le chien peut présenter des signes critiques qui doivent vous alerter comme un halètement intense et prolongé, une salivation excessive, un état d’apathie préoccupant ou encore des muqueuses rouges. Si l’animal est prostré au sol, c’est également signe qu’il doit être secouru.

Crédit photo : iStock

Si vous remarquez que le chien souffre d’un ou plusieurs de ces symptômes dans la voiture, contactez immédiatement le 17 et restez sur place jusqu’à l’arrivée des secours. Dans le cas où les forces de l’ordre mettent du temps à arriver et que l’animal risque de mourir, vous avez le droit de briser la vitre du véhicule. Le ministère de l’Intérieur recommande d’être entouré de deux témoins, qui pourront prouver votre bonne foi en cas de litige avec le propriétaire de la voiture. Vous devez également avoir déjà prévenu la police avant d’agir.

Une fois que vous avez sorti l’animal de la voiture, placez-le immédiatement à l’ombre et rafraîchissez-le progressivement avec de l’eau ou un tissu mouillé. Restez à côté de lui jusqu’à l’arrivée des secours.

Pour rappel, laisser un animal dans une voiture au soleil peut être jugé comme un acte de cruauté. Un délit passible de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, selon l’article 521-1 du Code pénal. La peine peut aller jusqu'à cinq ans de prison en cas de décès de l’animal.