Des photos révèlent la transformation terrifiante d'un tueur enfermé dans le couloir de la mort

Reconnu coupable après le meurtre de deux femmes, Wade Wilson a été condamné à mort. Des photos du prisonnier dans sa cellule ont été partagées, montrant sa transformation terrifiante.

Wade Wilson, surnommé le “tueur de Deadpool”, a été condamné à mort le 27 août 2024. L’homme a tué deux femmes, Kristin Melton et Diane Ruiz, âgées respectivement de 35 et 43 ans. Il a étrangé les deux femmes à mort et a clairement reconnu et assumé ses actes. Au tribunal, Wade Wilson n’a montré aucune émotion et a affiché une attitude désinvolte et nochalante. 10 jurés sur 12 ont voté pour que l’homme soit condamné à mort.

Crédit photo : Cape Coral Police Department

Actuellement, Wade Wilson est emprisonné au Département des services correctionnels de Floride. Selon la justice, il aurait commis ces crimes “juste pour le plaisir de tuer”.

“Les preuves ont montré qu’il s’agit de meurtres haineux, atroces et cruels et que le deuxième était froid, calculé et prémédité”, a affirmé le juge Nicholas Thompson durant l’audience, selon le New York Post.

Des photos terrifiantes

Entre 2023 et 2024, Wade Wilson a reçu une tablette de la prison. Dès qu’il l’utilisait, l’appareil prenait une photo du détenu. Selon Lad Bible, ces photos ont été partagées par la vlogueuse Melissa Jade sur sa chaîne YouTube, et elles sont terrifiantes. Elles dévoilent les conditions de vie de Wade Wilson dans sa cellule.

Crédit photo : Lee County Jail/YouTube/Melissa Jade

Sur les images, on peut voir Wade Wilson avec un épais bandage autour du front, avec des dents en moins, des cheveux très longs et le visage gonflé.

Crédit photo :Lee County Jail/YouTube/Melissa Jade

En plus de ces meurtres, Wade Wilson est accusé d’une tentative d’évasion dans une autre affaire criminelle. Un essai qui rappelle l'évasion spectaculaire de six détenus en Russie. Une fois que ces accusations auront été résolues, il sera transféré à l’institution correctionnelle Union, en Floride, où sont incarcérés les prisonniers qui attendent d’être exécutés.