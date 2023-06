Montpellier : un serval capturé dans le jardin d'un habitant

Selon France Bleu Hérault, un serval a été découvert dans un jardin par un habitant de Montpellier. Animal de compagnie de plus en plus prisé, sa détention demeure strictement contrôlée en France.

Crédit photo : iStock

Pour celles et ceux qui ont toujours rêvé d’avoir un félin racé au sein de leur domicile, le serval apparaît de plus en plus comme l’animal de compagnie idéal. Proche du chat doré africain et du caracal, le serval n’en reste pas moins un animal sauvage.

Avec son apparence très proche du guépard, avec son pelage doré tacheté de noir, le serval est très prisé pour sa beauté, mais sa détention demeure, à raison, extrêmement réglementée en France. Ainsi, grande fut la surprise de cet habitant de Montpellier lorsqu’il a découvert la présence d’un serval dans son jardin.

Immédiatement, l’habitant a contacté les sapeurs-pompiers, qui ont ensuite appelé l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dernier a alors confirmé qu’il s’agissait bien d’un serval qui était non pucé, ce qui n’a pas permis de retrouver son propriétaire, l'ayant certainement acquis dans l’illégalité.

Crédit photo : iStock

Le serval, animal sauvage victime de la mode

Des agents sont donc intervenus pour capturer l’animal sauvage afin de l’envoyer au zoo de Lunaret. N’étant pas pucé, le serval serait donc entré en toute illégalité sur le territoire français, nous dit Vincent Tarbouriech, membre de l’OFB : “Ce qui est sûr, c’est que cet animal est rentré en toute illégalité sur le territoire métropolitain et qu’il n’y a pas les papiers adéquats pour pouvoir le détenir normalement”.

À l’image des caracals, les servals sont malheureusement victimes d’une nouvelle mode et d’un important trafic. Récemment, Gims avait créé la polémique en dorlotant un bébé caracal dans ses bras.

Crédit photo : iStock

Seulement voilà, en France, pour posséder un serval, il faut obtenir un certificat de capacité, disposer d’un enclos adapté et avoir suivi une formation de soigner : “Le serval reste un félin sauvage, avec toutes les caractéristiques des félins. Tant que c’est petit, c’est joli, c’est mignon, mais dès que ça grandit, ça peut devenir dangereux”, précise l’OFB à France Bleu.

Hélas, le serval est facilement trouvable sur internet pour quelques milliers d’euros, mais sa détention illégale est lourdement sanctionnée. En effet, l’individu coupable d’un tel délit est passible de trois ans de prison et de 150 000 euros d’amende.