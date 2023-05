Gims se filme avec une espèce menacée, les défenseurs des animaux s'indignent

Le chanteur Gims se retrouve au coeur d’une nouvelle polémique suite à la diffusion d’une vidéo où on le voit en train de donner le biberon à un petit caracal, ce qui a eu le don d’irriter des associations de défense des animaux.

Quelques semaines après avoir affirmé que l’électricité existait déjà à l’époque des pyramides d’Égypte, Gims est de nouveau au coeur d’une controverse. Cette fois-ci, pas de déclarations de théories bancales mais une simple vidéo publiée sur son compte Twitter.

Tout n’est qu’Amour pic.twitter.com/DzyHEbPR7N — G I M S (@GIMS) May 5, 2023

Dans cette vidéo, on voit le chanteur donner le biberon à un petit caracal, un félin sauvage, avec une légende disant : “Tout n’est qu’amour”. Si tout n’est qu’amour et que la scène peut paraître attendrissante avec la berceuse, elle n’a pas été du goût des défenseurs des animaux.

En effet, le caracal est une espèce menacée et le fait d’avoir dans ses bras un tel animal n’est pas normal selon La Ligue des animaux : “Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique. Remettez vos lunettes et votre en cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel”.L’intervention virulente de l’association est accompagnée d’un hashtag #teubécommejamé (bête comme jamais) en référence au célèbre titre de Gims, « Sapés comme jamais ».

Crédit photo : Twitter / GIMS

Gims accusé de contribuer au trafic d'animaux sauvages

De son côté, l’association Action protection animale qui adresse au chanteur des félicitations ironiques : “La place des animaux sauvages n’est ni derrière des barreaux ni dans les bras d’humains. S’afficher de la sorte avec une telle notoriété, c’est faire passer un message dangereux”.

D’autres associations se sont indignés et son allés plus loin comme Campus animaliste et One Voice Animal, qui accusent le rappeur de contribuer au trafic d’animaux sauvages à travers ce comportement anodin.

.@Gims a encore frappé comme jamais :



Après « y’avait l’électricité à l’époque des pharaons » ?

Aujourd’hui : « je donne le biberon à un animal sauvage » ?



Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique !



Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et… https://t.co/6AEsY91kcW — La Ligue Des Animaux (@LigueDesAnimaux) May 6, 2023

Le zoo d’Amnéville rappelle sur Twitter que le caracal est “une des espèces victimes de la chasse aux trophées, mais aussi des éleveurs qui l’éliminent car ce félin s’attaque parfois aux animaux domestiques”. Ainsi, le caracal “perd davantage son habitat chaque année” en Afrique.

Depuis la parution de la vidéo et de la polémique qui s’en est suivi, Gims n’a toujours pas réagi. En attendant, les associations appellent à ce que le rappeur soit traduit en justice.