L'incroyable sauvetage d'une baleine à bosse prisonnière d'un filet de pêche dans le Morbihan

Un sauvetage hors du commun s’est produit ce mardi 27 juin au large de Quiberon (Bretagne) : des secours ont sauvé une baleine à bosse piégée dans un filet de pêche.

Crédit Photo : Gendarmerie du Morbihan / Facebook

Ce mardi 27 juin, une baleine à bosse s’est retrouvée piégée dans un filet de pêche au large de Quiberon (Morbihan) a pu être secourue grâce à l’intervention des secours, rapporte Ouest-France.

Comme le précise le quotidien régional, le cétacé en difficulté a été repéré par un groupe de plaisanciers : «Nous revenions de la pêche. Nous nous sommes arrêtés vers le sémaphore. On a aperçu du mouvement à la surface au loin. On pensait au début à des dauphins. On a vu le souffle et on s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une baleine d’environ huit mètres», explique le pêcheur Martin de Kersauson au site d’information.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, ce dernier s’est empressé d’alerter la gendarmerie, les pompiers, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), ainsi que l’observatoire Pelagis.

«Elle était prise dans un filet de pêche avec une gueuse de lestage qui l’empêchait de s’en sortir. Elle avait du mal à nager», a indiqué de son côté un officier des pompiers du Morbihan.

Plus de peur que de mal pour la baleine

Suite à l'appel, les secours sont arrivés sur place dans la matinée. C’est dans ce contexte que ces derniers ont remarqué que le mammifère marin avait déjà parcouru une distance importante tout en remontant à la surface.

Au cours de l’opération de sauvetage, les gendarmes ont mis en place un périmètre de sécurité pour ne pas effrayer l’animal. Par chance, des équipes maritimes ont réussi à se rapprocher de la baleine avant de couper les bouts du filet qui l’empêchaient de se libérer.

Finalement, le rorqual a pu regagner le large aux alentours de 16 heures.