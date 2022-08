Nouvelle-Zélande : un phoque s'introduit dans une maison, terrifie le chat et s'endort sur le canapé

En Nouvelle-Zélande, une famille a eu une surprise pour le moins déconcertante : un phoque a réussi à rentrer dans le logement et en a profité pour se prélasser sur le canapé.

Avoir un animal de compagnie est quelque chose de courant dans une famille, mais certains animaux sont moins communs que d’autres. En Nouvelle-Zélande, une famille a eu la surprise de découvrir qu’un phoque s’était introduit dans sa maison.

Crédit photo : Ross de Mt Maunganui

Le logement est situé à 150 mètres de la mer, raison pour laquelle le phoque est arrivé jusque là. Dans le jardin de la propriété, l'animal a tout d'abord rencontré le chat de la famille. Celui-ci a voulu défendre son territoire mais devant un tel animal, il a rapidement pris peur et s’est enfui par la chatière. Le phoque a immédiatement suivi le chat et est entré dans la maison.

Un phoque dans la maison

La mère de famille s’est levée très tôt ce matin-là, avant 6 heures du matin, pour se rendre au gymnase. À son réveil, elle a entendu une sorte d’aboiement mais n’y a pas prêté attention, pensant qu’il s’agissait du chien du voisin. Ce n’est qu’en rentrant chez elle une heure plus tard qu’elle a découvert le phoque dans son salon. L’animal avait profité de son absence pour se promener dans les couloirs et se prélasser sur le canapé. Par miracle, il n’avait pas réveillé les enfants qui dormaient encore à l’étage.

Crédit photo : Ross de Mt Maunganui

Quand l’animal a vu qu’il avait été surpris, il a pris peur et s’est réfugié dans la chambre d’amis. La mère de famille a alors réveillé ses enfants, pour leur présenter avec humour leur nouvel animal de compagnie. Comble de l’histoire : le père des enfants, le seul à être absent ce matin-là, est un biologiste marin.

« La grande blague, c’est que c’est vraiment la seule urgence familiale où il serait utile d’avoir un biologiste marin à la maison », a déclaré ce dernier avec regret.

Heureusement pour la famille, le phoque n’a rien dégradé et n’a pas fait ses besoins dans la maison. Il a gentiment été surnommé Oscar par les habitants.

Le phoque a été relâché dans la mer

Finalement, la mère de famille a réussi à faire sortir le phoque par la porte d’entrée pour qu’il puisse rejoindre le jardin. Elle a ensuite alerté un garde forestier du Département de la conservation, qui s’est rendu sur place et a ramené le phoque à la mer.

Selon le garde forestier, il n’est pas rare de voir des jeunes phoques se promener à cette période l’année, pendant laquelle ils partent seuls pour se sevrer. En cas de rencontre avec un phoque, il est recommandé de rester à une distance d’au moins 20 mètres, de ne pas faire de bruit et de tenir éloignés les chiens et les enfants. En effet, les phoques peuvent être porteurs de maladies infectieuses et peuvent devenir dangereux s’ils se sentent menacés.