Avec ses « paysages époustouflants », ce pays a été élu le plus beau du monde

Le site Rough Guides, spécialisé en voyage sur-mesure, a réalisé son classement des plus beaux pays du monde. Et voici le grand gagnant…

Quel est le Pays le plus beau du monde ? Le site de voyage Rough Guides a réalisé un classement des lieux les plus beaux à découvrir. Pour parvenir à ce classement, le site de voyage a analysé les avis des voyageurs et les a comparés à l’avis de nombreux experts en voyage. Ainsi, on retrouve à la cinquième place du classement : la France.



Selon le site, la France se distingue notamment par sa culture et ses habitants : “La France, le plus grand pays de l'Union européenne, est aussi l'un des plus variés. Regardez les sommets enneigés des Alpes françaises, la luxuriance des Pyrénées en été, les champs de lavande de la Provence, les châteaux de pierre dorée, les belles plages et la gastronomie sublime.” Ce n’est pas faux ! Ah… elle est belle notre France ! En quatrième position, c'est la Suisse qui se démarque, dépassée par le Canada et l'Italie en troisième et seconde position.





Crédit : iStock

Nouvelle-Zélande : un contraste de paysages étonnant

Et c'est la Nouvelle-Zélande qui se hisse en tête du classement des plus beaux pays du monde en 2024. Selon Rough Guides, ce pays situé à 18 000 kilomètres de la France est le grand gagnant. D’après l’analyse du site de voyage, ce pays d’Océanie, se démarquerait notamment par la beauté de ses paysages variés.

Crédit : IStock

Rough Guides met en avant “le contraste des panoramas entre les montagnes et les plages” et assure que la Nouvelle-Zélande offre à ses visiteurs des “paysages époustouflants” et une culture unique. Le site indique également : “Les paysages époustouflants sont le lieu d'aventures en plein air palpitantes et de randonnées alternatives impressionnantes." Alors, faites-vous partie des personnes chanceuses à avoir déjà pu découvrir cet endroit paradisiaque situé dans l’Océan Pacifique ?

Crédit : iStock