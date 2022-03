Pour alerter sur les espèces en danger, WWF lance des puzzles avec autant de pièces que le nombre d'animaux restants à l'état sauvage

À l’occasion de la Journée nationale du panda, l’antenne canadienne du WWF a annoncé une collection de puzzles personnalisés conçus pour sensibiliser à la perte de biodiversité et soutenir son travail essentiel de conservation.

Crédit : WWF Canada

Les quatre puzzles, produits sous le titre « Endangered Pieces » (comprenez « Espèces en danger »), contiennent autant de pièces que le nombre d’animaux qu’il reste à l'état sauvage. Le puzzle du panda géant, grâce aux actions de conservation menées avec succès au cours des trois dernières décennies, est le plus grand, contenant 1 864 pièces. D’autres espèces sont également mises en avant dans cette opération. On y retrouve par exemple le puzzle du tigre de Sumatra avec 400 pièces, celui du paresseux pygmée à trois doigts avec 79 pièces et enfin celui de l'orque résidente du Sud, une icône de la côte Pacifique, avec seulement 73 pièces.

Ces puzzles destinés aux familles, produits par la société AKQA, leader en matière de design et d'innovation, peuvent également susciter d'importantes conversations entre les générations sur l'état de la faune et de la flore sauvages et de notre planète, et offrent un moyen tangible de comprendre à quel point il reste peu de ces espèces dans la nature. Pour en savoir plus sur la série limitée des puzzles et sur la date à laquelle ils seront disponibles à la vente, rendez-vous sur endangeredpieces.wwf.ca. Toutes les recettes des ventes seront affectées au travail de conservation essentiel du WWF-Canada.

Agir maintenant pour sauver les espèces en danger

Mark Charles, vice-président du marketing du WWF Canada, a déclaré : « nous savons que la planète est en crise, et que la fenêtre pour maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré et éviter l'extinction des espèces à risque se referme. Mais il est encore temps d'inverser la tendance si nous agissons maintenant, en prenant les bonnes mesures de conservation aux bons endroits. Les recettes de l'opération Espèces en danger permettront de faire avancer nos plans ambitieux de restauration de la nature et de sauvegarde de la vie sauvage. Nous travaillons dur pour faire en sorte que le nombre de pièces de chaque puzzle augmente au fur et à mesure que cette initiative se développe. »

De son côté, Ajaz Ahmed, PDG d'AKQA, a expliqué : « le déclin et la dégénérescence dévastateurs de la biodiversité sont une calamité qui ne va pas se résoudre d'elle-même. Nous sommes collectivement responsables de cette catastrophe environnementale insouciante où l'indifférence est un crime fatal. Si les humains sont la cause première de la destruction et de la perte, ils peuvent être les facilitateurs du renouveau et de la protection. Aucune action n'est trop petite et aucune action n'est trop tardive. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui soutiennent le WWF et le projet Endangered Pieces pour aider à réassembler et restaurer le monde naturel. »

