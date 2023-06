En Alsace, un chacal doré a été aperçu pour la première fois

Dans la forêt d’Oberbronn, en Alsace, un chacal doré a été observé pour la première fois selon l’Office français de la biodiversité (OFB).

C’est le quotidien local les Dernières Nouvelles d’Alsace qui a fait cette révélation ce jeudi 15 juin. Une information confirmée par l’Office français de la biodiversité auprès de BFM Alsace.

Crédit photo : OFB

C’est un piège photographique, installé dans la forêt d’Oberbronn, dans le Bas-Rhin, qui a immortalisé l’existence du chacal doré dans ces contrées vosgiennes.

En 2017, un chacal doré avait déjà été repéré en Haute-Savoie, dans la région du Chablais. Puis, en 2020 et 2021, il a été respectivement aperçu dans les Bouches-du-Rhône et dans les Deux-Sèvres. Mais que vient faire ce canidé en France ?

Le chacal doré de plus en plus présent en Europe de l’Ouest

Le chacal doré ressemble énormément au loup gris mais se distingue de lui par sa taille plus petite, son poids plus léger, son torse plus allongé, son front proéminent, ses pattes et sa queue plus courtes et son museau plus étroit et pointu.

À mi-chemin entre le loup et le renard, le chacal doré doit son nom naturellement à la couleur de son pelage. Il pèse de 7 à 17 kilos avec une hauteur au garrot de 45 à 50 centimètres.

Crédit photo : iStock

Originaire du sud-est de l’Europe, plus précisément dans les Balkans, le chacal doré est un espèce en pleine expansion vers l’Europe de l’Ouest. En effet, il a été observé dans des pays limitrophes de la France comme la Suisse, l’Italie et l’Allemagne, notamment dans des zones où il n’y a plus ou très peu de loups.

La raison de cette nouvelle colonisation semble naturelle et liée à une évolution de l’environnement qui amène le chacal doré dans des régions qui deviennent de plus en plus chaudes.