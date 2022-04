Pourquoi les chats ont-ils peur de l'eau ?

C’est bien connu : la majorité des chats déteste être en contact avec l’eau et prendre des bains. Mais pourquoi les félins ont-ils autant peur de l’eau ?

Si certaines races de chats adorent nager et pourraient passer des heures dans votre salle de bain, d’autres détestent être en contact avec l’eau. Certains chats ont très peur de l’eau et refusent de se baigner ou d’être lavés.

Bien que la plupart des chats savent nager, ils sont nombreux à détester cela. Pourtant, les chats ont généralement une réelle fascination pour l’eau et peuvent passer des heures à regarder un filet d’eau couler ou à observer leur reflet. Mais comment s’explique cette peur de l’eau qui ferait fuir n’importe quel félin ? Explications.

Les chats ont peur de l’eau

L’aversion des chats pour l’eau est avant tout liée à leurs origines. En effet, la majorité des races de chats sont originaires du Moyen-Orient et sont nées dans des régions désertiques, où l’on ne trouve pas d’eau. Ainsi, ils peuvent détester être mouillés à cause de leurs origines. C’est également le cas d’autres animaux comme les lions ou les guépards qui vivent dans la savane et qui détestent devoir traverser un cours d’eau.

En plus de cela, les chats n’aiment pas quand leurs poils sont mouillés, raison pour laquelle les félins évitent de sortir quand il pleut. L’eau alourdit le pelage du chat et le rend moins rapide et agile. Ainsi, le félin devient plus lent et ne peut pas fuir rapidement en cas de danger, ce qui lui fait extrêmement peur.

Enfin, un chat peut avoir de l’eau suite à un traumatisme. Si un chat a été lavé brutalement, s’il a été aspergé par un tuyau d’arrosage ou qu’il est accidentellement tombé dans une piscine, il peut développer une vraie peur de l’eau qui le suivra toute sa vie.