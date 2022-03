C’est bien connu : nos amis les chats adorent rapporter des proies à la maison. Rassurez-vous ! Il s’agit d’un comportement tout à fait normal. Explications.

8 heures du matin : vous vous réveillez et vous apercevez le cadavre d’une souris sur le pas de la porte. Un peu plus loin, votre chat vous observe, l’air satisfait. Vous l’ignorez peut-être, mais un chat domestique qui ramène ses proies à la maison n’a rien d’anormal.

Pourquoi votre chat rapporte-t-il ses proies à la maison ?

Avant toute chose, il faut savoir que les chats sont d’excellents chasseurs nocturnes. Selon la croyance populaire, ils apportent leurs proies à la maison car ils les considèrent comme un trophée. En revanche, ce comportement se traduit par le fait de vouloir protéger les proies des autres prédateurs. Dans les deux cas, les spécialistes recommandent de leur offrir une récompense.

Comme nous l’avions évoqué ci-dessus, les chats sont des prédateurs et ces derniers n’hésitent pas à « jouer » avec leurs proies encore vivantes. Les dépouilles des oiseaux et des rongeurs rapportées de la chasse sont également un cadeau pour les maîtres. En effet, nos compagnons à quatre pattes sont attachés à leurs propriétaires, et cette « charmante » attention, bien que macabre, est une manière de les remercier pour vos bons et loyaux services.

Enfin, les matous ont tendance à rapporter leurs proies à la maison pour se nourrir. Ce comportement signifie peut-être que l’alimentation de votre boule de poils n’est pas assez équilibrée. Dans la plupart des cas, elle exerce simplement son instinct de chasseur.

Attention, un chat qui consomme ses proies peut attraper des vers et autres parasites. Pour pallier ce problème, il doit faire l’objet d’une vermifugation deux à quatre fois par an.