Pris en flagrant délit : un ours cambriole une pâtisserie et dévore plus de 60 cupcakes (vidéo)

On a toujours eu des petits creux de temps en temps, c'est un fait et d'ailleurs, ce n'est pour rien que l'on a inventé le goûter du quatre heures, pour les petits… et aussi clairement pour les grands. Mais quand on est un ours, l'appétit est autrement plus grand et difficile à combler.

L'Australie a ses kangourous (et toute une faune tout droit sortie d'un film d'aventure), l'Inde a ses éléphants et le Canada a ses ours bien à lui. Et certains sont bien décidés à s'en mettre plein le vendre, quitte à commettre un gros délit qui aurait bien pu lui valoir une condamnation en justice. Si ce n'était pas un ours, tout du moins.

Un appétit d'ours

L'histoire du jour se déroule ainsi en Ontario, au Canada, où un ours noir affamé en plus d'être un peu trop curieux a profité de l'ouverture… d'une boulangerie. "Forcé" est un mot un peu trop doux puisque l'animal, qui s'est dirigé vers l'arrière-boutique, s'est littéralement introduit (presque) silencieusement pour pénétrer dans une mine d'or qu'il ne soupçonnait même pas : des kilos et des kilos de pâtisserie.

Ni une, ni deux, l'ours a littéralement englouti la plupart des sucreries qui s'offraient à lui. Dans le tas, on compte une soixantaine de cupcakes (!) ainsi qu'une bonne part d'un gâteau à la noix de coco. Pour le reste, tout a fini par terre.

Une vidéo de l'ours en action

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la scène devait être unique en son genre : celle-ci a été constatée en direct par une employée, s'apercevant… qu'elle n'est clairement pas seule dans l'atelier.

Après un gros coup de panique, un appel aux forces de l'ordre et des tentatives de klaxon pour faire fuir l'animal, ce dernier a finalement décampé. Elle l'a finalement fait sortir et Maureen a couru au garage pour le fermer aussi vite qu'elle le pouvait", déclare la propriétaire de la boutique sur Instagram.

Une vidéo de surveillance a d'ailleurs été récupérée, histoire que le monde entier puisse apercevoir le festin du plus gros glouton de la semaine. Heureusement, personne n'a été blessé, humains comme animal.