Trois petits oursons et leur maman filmés dans les Pyrénées, une première cette année

Dans les Pyrénées, un garde forestier catalan a filmé en direct une ourse accompagnée de ses trois petits oursons. C’est la première fois de l’année qu’une portée a pu être immortalisée en vidéo.

Il fallait avoir l’oeil bien aiguisé car il n'était pas aisé de distinguer les pelages bruns de ces grands carnivores, camouflés dans le décor forestier des Pyrénées. Pourtant, cela n’a pas empêché Salvador Colomé, un garde forestier officiant dans les Pyrénées catalanes, de filmer un moment unique !

Crédit photo : YouTube / Pays de l’Ours-Adet

C’est même la première fois de l’année que l’on peut observer cette scène attendrissante : celle d’une ourse en promenade avec sa portée de trois oursons. La vidéo a été réalisée au début du printemps, à la sortie de l’hibernation lors de laquelle les trois petits oursons ont vu le jour.

Fait d’autant plus rare, la scène a été filmée à la main, en direct, à l’aide d’un appareil longue distance, et non avec un piège caméra à déclenchement automatique. Ainsi, on voit le garde forestier suivre les mouvements de la petite troupe. La vidéo a été publiée par l’association Pays de l’Ours-Adet sur YouTube, et les réseaux sociaux.

Une première observation d’une portée d’oursons cette année

Il s’agissait alors de l’une de leurs premières sorties au soleil à l’heure où le printemps fait bourgeonner la végétation de la forêt pyrénéenne. On observe ici la timidité des trois petites boules de poils qui restent littéralement sous la fourrure imposante de leur mère.

On constate aussi toute la bienveillance de l’ourse dans sa démarche qui se déplace avec attention pour faire en sorte que ses oursons puissent se déplacer sur un chemin facile d’accès.

C’est donc la première observation d’une portée d’oursons dans la nature, dans les Pyrénées, cette année. L’an dernier, ce ne sont pas moins de 76 ours qui ont été détectés dans le massif pyrénéen, parmi lesquels huit portées de treize oursons, si l’on en croit le bilan 2022 du Réseau ours brun.