Pourquoi est-il dangereux de laisser votre chien se baigner dans une piscine ?

Certaines races de chiens adorent l’eau. Dès qu’ils le peuvent, ils s’y jettent pour jouer et se rafraîchir. Ces animaux sont donc aux anges lorsqu’ils se baladent sur la plage ou le long de la rivière. Mais qu’en est-il des piscines ? Est-ce que cette baignade présente des risques pour votre compagnon à quatre pattes ?

Crédit photo : iStock

Quels sont les risques liés à une baignade dans la piscine pour un chien ?

En réalité, la baignade dans les piscines est déconseillée pour les chiens. Et ce, à cause du chlore indispensable pour garantir la qualité de l’eau. Mais les autres produits utiles au traitement de celle-ci se révèlent également néfastes pour les animaux.

Le problème, c’est que lorsqu’un chien se baigne, il en profite souvent pour boire en même temps. Ainsi, il ingère le chlore et tous les autres produits chimiques potentiellement dangereux.



Les risques d’intoxication existent aussi dans les piscines au sel. Car l’eau salée peut conduire à des troubles gastriques si elle est ingérée. Si les baignades sont régulières et/ou prolongées, les chiens peuvent être amenés à souffrir de déshydratation. De plus, le taux de sodium dans le sang peut augmenter dangereusement.



Aux risques d’intoxication, il faut ajouter les effets irritants des produits chimiques utilisés pour le traitement des piscines. Mais ce n’est pas tout, ces baignades en eau salée ou chlorée peuvent altérer les défenses immunitaires de ces animaux.

Même bons nageurs, nos compagnons à quatre pattes sont exposés au risque de noyade

Outre les risques d’intoxication et d’irritations, les chiens qui se baignent dans les piscines sont susceptibles d’y perdre la vie. En effet, le risque de noyade est réel. Il n’est pas rare que ces animaux domestiques sautent dans l’eau et, faute de rampe d’accès, n’arrivent pas à regagner la terre ferme.



Mieux vaut donc prévoir un dispositif qui empêche votre animal de compagnie de se baigner pendant votre absence. À savoir que même les chiens qui savent très bien nager peuvent se noyer. Après de longues minutes à tourner pour trouver un moyen de sortir, ils finissent par s’épuiser.

Quelles conséquences en termes d’hygiène ?

Laisser votre chien se baigner dans votre piscine implique aussi un souci d’hygiène. En effet, son pelage transporte des parasites et impuretés qui se retrouveront dans l’eau. De plus, ses poils, qu’il a tendance à perdre en été, s’accumuleront dans votre filtre. Ainsi, vous serez contraint de le nettoyer plus souvent pour conserver son intégrité.



Une autre raison de ne pas laisser votre chien se baigner dans votre piscine : ses griffes peuvent abîmer le liner. Or, si vous en possédez un, vous connaissez le coût et les difficultés de remplacement de cet élément.

Pour résumer, si vous préférez ne prendre aucun risque, ne laissez pas votre chien se baigner dans une piscine. Et si vous souhaitez le lui permettre de manière exceptionnelle, prenez soin de le faire boire avant la baignade et de bien le rincer juste après. En outre, faites en sorte qu’elle ne dure pas trop longtemps pour limiter les risques.