Ingénieux, ce dispositif permet de sauver la vie des petits animaux qui tombent dans les piscines

Aux États-Unis, un biologiste a inventé un dispositif qui permet de sauver les petits animaux qui tombent par inadvertance dans les piscines.

Crédit photo : CBS

Pour celles et ceux, chanceuses et chanceux, qui ont une piscine chez eux, vous savez de quoi il s’agit. La faune environnante est toujours d’une nature curieuse et lorsqu’elle trouve un point d’eau, elle peut être inévitablement attirée.

Seulement voilà, ce point d’eau artificiel que constitue une piscine peut s’avérer être un piège mortel pour ces petits animaux car les rebords sont trop élevées pour qu’ils puissent en sortir.

Ainsi, il arrive souvent que les propriétaires de piscine retrouvent des animaux coincés ou morts dans leurs piscine, noyés, faute d’avoir retrouvé la terre ferme. Des grenouilles, des lézards, des hérissons, des souris, ou encore des lapins : une piscine peut devenir leur cercueil aquatique.

FrogLog, un dispositif simple et efficace

Pour éviter un tel danger à ces petits animaux, un biologiste américain, du nom de Richard Manson, a eu la bonne idée de créer un dispositif spécialement conçu pour les piscines. Baptisée FrogLog, il s’agit d’une petite plateforme flottante surmontée d’une passerelle faisant le pont entre l’eau de la piscine et son rebord.

Ainsi, lorsqu’un petit animal tombe dans une piscine, il a la possibilité de rejoindre la terre ferme en utilisant ce dispositif, simple et efficace.

Richard Manson a eu l’idée de créer ce dispositif en observant un ami qui ramassait quotidiennement des grenouilles dans sa piscine. En plus de sauver la vie de beaucoup d’animaux, FrogLog préserve la biodiversité ainsi que la qualité de l’eau des piscines, tout en évitant aux propriétaires des piscines d'avoir la peine de ramasser des animaux sans vie.