Cet aigle a parcouru 3 000 km après avoir été relâché, un incroyable voyage

Un aigle relâché il y a un an dans la nature a réalisé un parcours impressionnant. Depuis sa remise en liberté dans les Alpes, il a traversé 3 000 km et est arrivé jusqu’en Norvège.

“Les Aigles du Léman” est un parc animalier situé dans les Alpes, à Sciez-sur-Léman, en Haute-Savoie. Ce refuge a pour but de réintroduire les pygargues à queue blanche dans la nature. Ces aigles, qui sont les plus grands d’Europe, ont disparu en France il y a 130 ans.

Crédit photo : iStock

En 2022, le parc animalier a relâché quatre aigles, tous porteurs d’une balise GPS pour suivre leurs déplacements. L’un d’eux a fait un impressionnant voyage puisqu’il a parcouru 3 000 km.

Libéré dans les Alpes, il va jusqu’en Norvège

Libéré le 12 août 2022, il s’est d’abord rendu dans une réserve animalière en Suisse dans laquelle il est resté plusieurs mois. Puis, il a traversé l’Allemagne avant de séjourner pendant une quinzaine de jours en Pologne. Il s’est ensuite rendu au Danemark et a repris son trajet deux semaines plus tard pour aller jusqu’en Norvège, au nord de la Scandinavie. Cet incroyable périple est un record pour un aigle de cette espèce et de cet âge.

“On ne sait pas grand-chose, en fait, de ces oiseaux. On est comme des enfants qui découvrent les capacités de ces aigles au fur et à mesure du périple de notre champion. On sous-estime énormément leurs capacités. L’évolution les a rendus tellement performants dans leur environnement, contrairement à nous. Ces espèces subissent une telle pression sélective que cela booste énormément leurs performances et c’est assez incroyable de pouvoir découvrir tout cela grâce à lui”, a expliqué Jacques-Olivier Travers, le fondateur du parc animalier.

De nouveaux aigles relâchés

Quand les experts animaliers ont constaté que l’aigle se rendait jusqu’en Norvège, ils n’en ont pas cru leurs yeux car ils ne pensaient pas qu'il oserait traverser la mer.

“Je suis content et fier car cet oiseau né en captivité démontre que son lieu de naissance n’a aucune influence sur sa capacité d’adaptation, sur sa capacité à voler. C’est une formidable leçon, ces animaux peuvent totalement retourner dans la nature”, s’est réjoui Jacques-Olivier Travers.

Crédit photo : iStock

Les trois autres aigles relâchés dans la nature à la même période se sont quant à eux installés moins loin, en République Tchèque et en Autriche. Seul l’aigle mâle a connu un destin tragique puisqu’il a été abattu par un homme dans le nord de l’Allemagne, alors qu’il mangeait un poisson au bord d’un étang.

Le parc animalier continue ses efforts et relâchera dix autres aigles en septembre 2023. Au total, 85 pygargues à queue blanche devraient être remis en liberté d’ici 2030.