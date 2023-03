Cette nouvelle espèce d'aigle géant semble sortir tout droit du Seigneur des Anneaux

En Australie, des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce d’aigle, aujourd’hui disparue. Ces animaux étaient si grands qu’ils semblaient tout droit sortis d’une histoire de Tolkien.

En 1959, des chercheurs ont trouvé des fossiles au sud de la chaîne de Flinders, en Australie. Ils ont découvert une griffe et l’os d’une aile qui semblaient appartenir à un aigle. Un an plus tard, des ossements ont été récupérés, dont une autre griffe et une partie du sternum de l’oiseau.

Mais ce n’est que 50 ans plus tard, en 2021, que les scientifiques ont vraiment su à quelle espèce appartenaient ces ossements. Lors d’une nouvelle expédition, les chercheurs ont trouvé un squelette complet comprenant un crâne, ainsi que des os de pattes et d’ailes de l’oiseau.

« Les Dynatooaetus gaffae, ou encore les Cryptogyps, sont de nouveaux genres de rapaces uniques à l’Australie, ressemblant respectivement à un aigle et à un vautour, qui ont existé jusqu’à il y a environ 50 000 ans », a détaillé le Dr Ellen Mather, paléontologue à l’université Flinders.

Un aigle géant

L’animal découvert était donc un Dynotoaetus gaffae, aussi appelé aigle de Gaff. Cet oiseau, d’une envergure de 3 mètres, possédait des serres de 30 centimètres de long qui lui permettaient de chasser de grandes proies. D’après les scientifiques, cet aigle fait partie des plus grands rapaces continentaux jamais identifiés, puisqu’il fait deux fois la taille de l’aigle d’Australie.

De par sa grandeur, cet aigle semble sortir tout droit d’une histoire de Tolkien. On l’imagine complètement dans les décors du Seigneur des anneaux, au milieu des autres aigles géants. Avec cette découverte, la réalité semble rejoindre la fiction et l'on peut facilement imaginer que cet aigle était capable de soulever des kangourous, des koalas… et des hobbits !