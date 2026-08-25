Ses arbres sont dévorés en pleine nuit, il installe une caméra nocturne et découvre le coupable

Dans le Tarn, un homme a découvert des entailles et des traces de morsures sur ses arbres. Il a installé des caméras nocturnes pour trouver le coupable.

Dans le Tarn, un habitant de Lacougotte-Cadoul possède un lac privé, entouré d’arbres. À l’automne dernier, le propriétaire du terrain a été confronté à un mystérieux problème. Ses arbres étaient dévorés la nuit.

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Ils présentaient de profondes entailles sur les troncs, nettes et taillées en biseau, ainsi que des traces de morsures. Des copeaux de bois éparpillés jonchaient les pieds des arbres.

Des arbres de 80 cm de diamètre dévorés

En voyant cela, le propriétaire du terrain a immédiatement voulu savoir ce qui se cachait derrière ce mystère et qui s’en prenait à ses arbres. Pour cela, il a installé plusieurs caméras nocturnes afin de trouver le coupable.

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Comme le rapporte La Dépêche du Midi, c’est de cette façon que l’habitant a compris ce qu’il se passait. Un castor venait régulièrement sur le terrain pour s’attaquer aux arbres.

“Il s’est attaqué à des arbres de près de 80 centimètres de diamètre. Je ne sais même pas si certains vont pouvoir survivre”, a confié l’homme.

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Un animal nocturne

Si cette découverte peut paraître surprenante, cette situation peut s’expliquer. Le castor est un animal nocturne qui vit à proximité des points d’eau et se déplace quand tout est calme. Il consomme exclusivement des végétaux dont des herbes, des feuilles, des jeunes rameaux et des écorces.

Si ce castor s’est attaqué aux arbres, c’était pour atteindre les parties tendres du végétal, à savoir l’écorce et les jeunes branches. Comme le castor est une espèce protégée et qu’il peut être très violent, le propriétaire du terrain a dû trouver une idée pour protéger ses arbres. Ainsi, il a vidé partiellement son plan d’eau. Depuis janvier, plus aucun castor n’a été signalé et la santé des arbres n’est plus menacée.