Ivre, elle tue son chien en le jetant 2 fois depuis son balcon et écope... d'une amende

Un drame a eu lieu en Ille-et-Vilaine. Une femme alcoolisée avait jeté à deux reprises son chien depuis le balcon de son immeuble, entraînant la mort de l'animal. Le 25 mars, la justice a rendu son verdict et il risque de faire débat...

Les faits se sont déroulés dans la ville de Fougères, en Ile-et-Vilaine, dans la journée du 28 juillet 2023. Ce jour-là, une voisine est arrivée au pied de son immeuble après avoir fait ses courses et a remarqué que Bidule, un chien de 8 ans appartenant à l'accusée, était sur le sol et semblait "anormalement stressé".

Ivre, elle jette son chien depuis le deuxième étage

Elle a alors pris la décision de ramener l'animal chez sa maîtresse et a trouvé la femme de 49 ans "en pleurs" et fortement alcoolisée. Elle a alors tenté de comprendre ce qui avait pu se produire en lui expliquant que l'animal avait chuté du deuxième étage, mais la propriétaire s'est énervée et l'a renvoyée de chez elle.

Sentant que la situation n'était pas normale, elle avait composé le 15 pour demander de l'aide. Mais en arrivant au pied de l'immeuble, elle a vu la propriétaire tenant son animal dans ses bras au bord du vide. Impuissante, elle a assisté à l'impensable, voyant la maîtresse lâcher son chien qui était venu s'écraser sur le sol dans un "bruit sourd". Transporté chez le vétérinaire, Bidule avait dû être euthanasié une heure plus tard.

La propriétaire de l'animal avait vu son autre chien saisi et confié à un refuge, avant d'être placée en garde à vue un mois après les faits. Elle avait alors raconté avoir "acheté un cubi de rosé" et avoir promené ses chiens tout en buvant. Convoquée au tribunal ce lundi 25 mars 2024, elle ne s'est pas présentée à l'audience.

La propriétaire s'en sort avec une amende ?

L'association Chats sans toit était présente pour représenter les droits de l'animal et avait demandé 5 000 € en réparation de préjudice moral, ainsi que 1 500 € de dommages et intérêts. Finalement, l'officier du ministère public a déclaré qu'il était impossible d'affirmer que la chute de l'animale était intentionnelle et a requis une amende de... 450 €. La décision finale sera rendue d'ici deux mois.