TOP 10 des animaux qui tuent le plus d'humains chaque année, le plus dangereux n'est pas celui que vous croyez

Quels sont les animaux qui provoquent le plus de décès humains ? Vous risquez d’être surpris par la présence de certains animaux dans la liste. Ils sont pourtant redoutables.

On dit que l’Homme est le plus grand prédateur sur Terre. Pourtant, et comme bien d’autres espèces, il est chaque année la victime d’animaux tous plus redoutables les uns que les autres. Mais quels sont ces animaux qui attaquent et tuent le plus les humains ?

Vous allez voir que les grosses bêtes ne sont pas forcément les plus dangereuses. Dans cette liste figurent également des animaux auxquels on ne pense pas non plus.

Les dix animaux les plus dangereux pour l’Homme

10. Lion

Crédit photo : Seyms/ istock

Il n’a pas le surnom de « roi des animaux » pour rien. Sous ses airs mignons, le lion est un véritable prédateur. Cependant, il n’attaque l’Homme que très rarement, même s’il y a de nombreux cas recensés, à hauteur de 200 par an en moyenne. Rien qu’en Tanzanie, le lion tue 70 personnes en moyenne.

9. Hippopotame

Crédit photo : USO/ iStock

On ne le sait pas forcément, mais l’hippopotame, pourtant herbivore, est très dangereux pour l’Homme et aussi très agressif. Sans aucune raison apparente, l‘hippopotame peut attaquer l’Homme qu’il soit sur Terre ou même en bateau. L’hippopotame tue en moyenne 500 personnes par an mais ce chiffre peut atteindre les 3000.

8. Éléphant

Crédit photo : Wirestock/ iStock

Il est surprenant de voir l’éléphant dans cette liste. Le pachyderme est très peu agressif et ne passe à l’acte qu’en cas d’extrême danger ou s’il a subi un traumatisme. Ces derniers temps, des attaques meurtrières d'éléphants ont été recensées en Inde et au Sri Lanka où leur habitat est fortement menacé. C’est peut-être pour cela que l’éléphant tue 600 personnes chaque année.

7. Crocodile

Crédit photo : AppleZoomZoom/ iStock

Peu de monde est étonné de trouver le crocodile dans cette liste. Mais vous serez surpris d’apprendre que, selon les zoologues, le crocodile attaque très peu l’humain. Le crocodile marin et le crocodile du Nil sont les plus dangereux. Chaque année, on estime que le crocodile tue 1000 personnes dans le monde.

6. Scorpion

Crédit photo : membio/ iStock

On connaît la sournoiserie du scorpion. Celui qui attaque sans prévenir. La piqûre de certains d’entre eux, comme du scorpion jaune de Palestine, peut tuer un enfant même en bonne santé. Malgré la dangerosité du son venin, le scorpion n’est pas agressif envers l’humain. Comme pour l’éléphant, le scorpion ne pique que par réflexe ou lorsqu’il se sent menacé. Le nombre de ses victimes s’élève tout de même à 3300 par an.

5. Punaise de lit Triatominae (maladie de Chagas)

Crédit photo : A S M Almas/ iStock

Ce n’est pas parce que la punaise de lit Triatominae est petite qu’elle n’est pas dangereuse. La punaise pique l’Homme sans pour autant le tuer. Elle transmet en fait la maladie de Chagas qui se caractérise par des complications cardiaques et digestives. Selon l’OMS, cette maladie qui sévit en Amérique du Sud tue près de 12 000 personnes chaque année.

4. Chien

Crédit photo : Milan Krasula/ iStock

Il a beau être le « meilleur ami de l’Homme », il n’en demeure pas moins pour autant un danger dans certaines circonstances. Les vétérinaires rappellent que tous les chiens peuvent potentiellement attaquer et mordre les humains. Le chien serait responsable de la mort de 59 000 personnes par an. Il se pourrait que la plupart soit imputée aux chiens errants, moins habitués à l’Homme ou bien trop habitués à sa violence envers eux.

3. Serpent

Crédit photo : DikkyOesin/ iStock

Le serpent fait peur à beaucoup de monde et c’est justifié. Le serpent est responsable du décès de 138 000 personnes chaque année. C’est son venin, transmis par la morsure de plusieurs espèces, qui est particulièrement dangereux. Il se répand rapidement dans l’organisme et l’individu ne peut être sauvé seulement si un anti-venin lui est administré. Les morts par étouffement sont beaucoup plus rares.

2. Homme

Crédit photo : leolintang/ iStock

Vous deviez vous en doutez, le plus redoutable des prédateurs, l’Homme, fait partie des plus meurtriers de la liste. Les homicides causent en moyenne la mort de 546 000 personnes par an. L’Homme est d’ailleurs le mammifère le plus dangereux qui soit pour sa propre espèce. Un bien triste titre…

1. Moustique

Crédit photo : frank600/ iStock

Chaque année en été, le moustique nous dérange la nuit et nous pique. Particulièrement dérangeant, le moustique peut également s'avérer très dangereux. Ainsi, il est l’animal le plus dangereux pour l’Homme, notamment le moustique tigre. On estime qu’il tue près d’un million de personnes tous les ans. Il faut dire que le moustique transporte de nombreuses maladies qu’il transmet lorsqu’il pique : le paludisme, la dengue, le chikungunya ou le zika.